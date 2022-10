Coto Matamoros reaparece más alterado que nunca y se busca un nuevo problema

Coto Matamoros ha regresado a nuestras vidas por la puerta grande. Y es que, después de meses sin saber nada del gemelo de Kiko, el excolaborador de televisión ha protagonizado una nueva polémica.

No es ningún secreto la mala relación que mantienen a día de hoy el novio de Marta López y su hermano. A pesar de que en un pasado fueron uña y carne, en la actualidad no pueden ni mirarse a la cara.

Tanto es así que, a mediados del mes de septiembre, Coto Matamoros no tuvo ningún reparo en burlarse de su hermano a través de las redes sociales.

En sus historias de Instagram, el extetuliano de Crónicas Marcianas compartió una publicación de un usuario que se reía de su hermano. "Para lo que ha quedado este personaje", escribió junto a la imagen.



Ahora, Coto Matamoros ha vuelto a la carga tras escuchar las últimas declaraciones de su hermano. Y es que, Kiko no ha tenido ningún problema en definir a su hermano como "psicópata".

Coto Matamoros arremete contra su hermano

Coto Matamoros he vuelto a sacar a relucir su carácter después de las últimas declaraciones públicas de Kiko. Y es que, tras las múltiples faltas de respeto de Coto, el colaborador de Telecinco no pudo evitar saltar por los aires.

Después de haberle mencionado en una de sus últimas intervenciones en Sálvame, el exrepresentante de famosos se ha arrepentido de volver a ponerle en el punto de mira.

"Me arrepiento de haberle nombrado, porque a cualquier psicópata el protagonismo y saber que ha hecho daño le hace feliz", aseguró el participante de la última edición de Supervivientes.

Tras estas palabras, el tertuliano de Telecinco quiso profundizar más en el asunto. "La psiquiatra de la cárcel de Zuera, que estuvo allí unos añitos, me dijo que tuviera mucho cuidado con él a través de una tercera persona".

"Está obsesionado conmigo y quería destruirme. A mí me da igual. Ni me inquieta ni me perturba", aseguró el hermano de Coto Matamoros, visiblemente tranquilo.

Después de hacerse eco de estas declaraciones, el ex televisivo no se lo pensó dos veces a la hora de contraatacar. Aunque, en este caso, acudió a vía favorita: las redes sociales.

Una vez más, Coto Matamoros utilizó su cuenta de Twitter para responder públicamente a la ofensa de su hermano. "¡Que Dios bendiga esa unión con muchos niños ucranianos! (...) La deficiencia neuronal de un retrasado no tiene cura".

Para finalizar su ataque, el que fue amigo de Carmina Ordoñez quiso dejar en evidencia, una vez más, al televisivo. "Ah, en Zuera no había ninguna mujer psiquiatra. Sí un psiquiatra amigo y admirador. De verdad eres imbécil", finalizó.

Esta no es la primera vez

La enemistad entre Coto Matamoros y su hermano viene de lejos, pero sus desencuentros públicos se intensificaron cuando Marta López Álamo comenzó a recibir varias críticas a través de las redes sociales.

Y es que, según el colaborador de Sálvame, Coto estaría detrás de esta campaña de desprestigio que está sufriendo la modelo. "Eres un mierda", aseguró Kiko, ante las cámaras de este programa el pasado mes de septiembre.

"Llevo sin verlo desde la última vez que vino a hacer el Deluxe. Hace muchos años", dijo el televisivo, antes de carga duramente contra Coto. "Eres un mierdas, un sinvergüenza. Eres un perdedor, sucio y cobarde".

Además, el tertuliano aseguró que esta no era la primera vez que le atacaba a través de sus parejas. "Él lleva mucho tiempo con lo mismo, es frecuente. Con Makoke también lo hacía, pero tenía otro tipo de descalificaciones".