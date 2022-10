La salud de Concha Velasco cambia y sus herederos toman una decisión

Concha Velasco lleva un año interna en una residencia porque ya no puede vivir sola y sus médicos han encontrado un buen tratamiento. Su hijo Manuel, que también es una estrella del teatro, ha confirmado que la actriz físicamente se encuentra mejor. Todo iba bien hasta que un conocido medio ha asegurado que los planes de la familia han cambiado: Concha tendría un problema.

Concha Velasco, siguiendo los datos de Informalia, podría haber empeorado en las últimas semanas y sus herederos están preocupados. Va a cumplir 38 años dentro de poco y para ellos lo más importante es que lo haga en las mejores condiciones. Por eso han tomado una decisión: permitir que todos los amigos de Velasco pasen tiempo con ella en el centro.

Concha ha recibido la visita de rostros tan populares como Isabel Díaz Ayuso, pero sus planes no se quedan ahí. Manuel va a recogerla todos los fines de semana para llevarla al teatro, pues por primera vez puede disfrutar de su gran pasión. Siempre ha sido protagonista de las mejores obras y ahora le toca sentarse como espectadora en el patio de butacas.

Concha, según cuentan en Informalia, ha tenido un pequeño contratiempo y su estado se ha estancado, algo que ha preocupado a todos. “Su salud no atraviesa por un buen momento”, explica una fuente que prefiere no desvelar su identidad. Supuestamente sus hijos están preocupados, quieren lo mejor para ella y no pararán hasta dar con el tratamiento.

Velasco tiene a sus espaldas una carrera brillante y siempre se ha rodeado de los mejores profesionales, pero eso no es lo mejor. Lo más importante es que todos guardan un recuerdo fantástico de ella, todos están dispuestos a ayudarla. Le visitan con frecuencia porque saben que es fundamental que no se sienta sola, de hecho no lo está: es muy feliz.

Concha Velasco está al tanto de todo

Concha se ha apoyado en sus hijos, quienes heredarán un legado cargado de amor, respeto y profesionalidad. Saben que la actriz es un rostro fundamental para entender la historia de España, por eso nunca han ocultado información. Es posible que Manuel, portavoz de la familia, rompa el silencio para aclarar lo que ha contado Informalia.

La exmujer de Paco Marsó es una estrella y conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio del espectáculo. Su relación con la prensa es fantástica porque siempre ha dado la cara y nunca ha tenido un mal gesto con los reporteros. Ella vivió una época con mucha presión, estaba muy perseguida, y en ningún momento perdió su característica educación.

Manuel y Francisco, los herederos de la artista, no piensan rendirse: hablarán con todos los expertos que sean necesarios. Para ellos es importante que Velasco se encuentre cómoda en la residencia, de hecho es el mejor centro que hay en Madrid. Experimentó una mejoría y ahora parece estar atravesando un bache, pero es fuerte y todo quedará en un susto.

Concha Velasco quiere seguir avanzando

Concha ha conseguido que la fuerza y la superación sean su seña de identidad, por eso todos saben que superará sus problemas. Ha hecho historia en el mundo de la interpretación y ahora la crónica social no puede olvidarse de ella. Es tan generosa que no se siente agobiada, todo lo contrario: le gusta recibir el cariño del público.

Velasco está tranquila porque sabe que sus hijos heredarán algo mucho más importante que el dinero. Disfrutarán de un legado cargado de amor, de los frutos de una carrera perfecta. No hay nadie igual que ella y el público sabe que su talento pasará a la historia.