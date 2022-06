Concha Velasco y la prueba que confirma las sospechas sobre su nuevo problema

Concha Velasco está atravesando un momento realmente delicado, de hecho, nunca había estado sometida a tanta presión. Su hijo Manuel concedió una entrevista para pedir respeto por la actriz, ya que es una estrella y necesita descansar una temporada. Según contó, su estado de salud no es el más óptimo y ha decidido ponerse en manos de los mejores profesionales.

Concha Velasco habló con una fuente de total confianza y le confesó que ya no estaba viviendo en su domicilio madrileño. Había pensado que lo mejor para ella era ingresar en una residencia porque tenía problemas de movilidad y no era independiente. La artista no sabía que su amiga le iba a traicionar y la noticia fue portada en una revista muy conocida.

| GTRES

Concha ha reaparecido junto a su hijo Manuel y ha dejado claro que el público no tenía motivos para preocuparse porque había elegido a los mejores. Sin embargo, al cabo de unas semanas, tuvo que cambiar de centro porque se dio cuenta de que estaba demasiado expuesta. La prensa descubrió dónde estaba y hacía guardia en la puerta de la residencia para captar la imagen perfecta.

Concha Velasco está mucho más tranquila en su nuevo hogar y todo iba bien hasta que el diario La Razón publicó una información preocupante. Supuestamente, su estado de salud había dejado de mejorar y los médicos habían encendido todas las alarmas. Aseguraron que la dama de la interpretación se encontraba en un momento crucial y muchos medios se hicieron eco del revuelo.

Velasco mantiene una relación estupenda con la prensa rosa, tiene contacto con muchos comunicadores que han desmentido los rumores. Hubo quien sospechó que el caos no era cierto, se puso en contacto con la familia y confirmó que todo era un error. Además, hay una muestra que explica que la artista está totalmente fuera de peligro.

Concha Velasco impone sus normas

Concha Velasco nunca ha tenido desencuentros con ningún reportero, pero sus hijos tienen motivos suficientes para estar molestos. Tuvieron que cambiar a la actriz de residencia para alejarla del ruido mediático y han descubierto que el remedio no ha funcionado. Sin embargo, el público sabe que las sospechas de los amigos de Velasco son ciertas: existe una imagen que lo demuestra.

| Europa Press

Manuela, sobrina de la estrella, estuvo el pasado fin de semana en un evento organizado por la firma Cartier. Esta fiesta coincidió con la supuesta recaída de la exmujer de Paco Marsó, así que si hubiera sido cierta Manuela no habría asistido. No es la primera vez que da la cara y explica lo que está sucediendo, ya lo hizo cuando su tía ingresó en el centro.

“La gente no tiene ni idea de lo que pasa en una familia, fue duro para ellos tomar la decisión. Todo el mundo tiene que entender eso, que necesita atención. Nadie tiene que meterse ahí”, declaró Concha visiblemente molesta.

La dama de la interpretación también está ofendida, pues siente que están jugando con un tema muy serio. Seguirá en contacto con el mundo del espectáculo, pero ha impuesto sus normas: quiere que se cuente la verdad.

Concha Velasco se está apoyando en sus hijos

Concha Velasco ha descubierto que está mejor acompañada de lo que pensaba, pues sus hijos no le han dejado sola ni un segundo. Especialmente Manuel, quien ha trabajado con ella y comprende lo duro que es apartarse de un mundo que todavía sigue latiendo. El público estaría encantado de disfrutar del talento de la estrella, pero todo tiene un límite.

Velasco se ha dado cuenta de que no puede llevar el ritmo de antaño, necesita descansar. La muestra que demuestra que no le sucede nada es que su sobrina Manuela hace vida normal. La familia está tranquila porque sabe la verdad: Conchita, como le llaman cariñosamente, todavía tiene que dar mucha guerra.