Concha Velasco demuestra que el rumor es cierto y lo cuenta todo desde su residencia

Concha Velasco lleva meses alejada de la vida pública. Sus problemas de salud la han llevado a retirarse y a marcharse a vivir en una residencia. Sin embargo, esto no impide que esté al día de lo que sucede a nivel político o social en nuestro país.

Precisamente está tan informada de lo que acontece en el mundo de la prensa rosa que ahora ha dado una opinión sorprendente. Ha dado su punto de vista sobre la infidelidad de la que habla todo el mundo. Nos estamos refiriendo a la deslealtad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, que ha acabado con su relación de pareja.

| Instagram (@tamara_falco)

Concha Velasco opina sobre el tema de moda

La 'chica ye-yé' vive actualmente en la residencia Orpea Punta Galea, situada en la localidad madrileña de Las Rozas. Y allí recibe la visita de una gran cantidad de amigos de la profesión e incluso de periodistas con los que tiene una buena relación. Así, estos días ha tenido la oportunidad de pasar un rato con Beatriz Cortázar, profesional de los medios del corazón.

Dicha periodista ha desvelado que entre otros asuntos que abordaron han hablado sobre la infidelidad de Íñigo Onieva. Una cuestión sobre la que Velasco ha expuesto que siente lástima por él, por el aluvión de críticas y ataques que está recibiendo públicamente. Al parecer, ha dicho: “Pobre chaval, la que le está cayendo encima”.

Pero esto no es todo, la actriz vallisoletana tiene claro que el joven le da pena. Y es que tiene claro que “una infidelidad no es para tanto. A todos nos han puesto los cuernos alguna vez”.

| Europa Press

Una postura la de Velasco que ha sorprendido a muchos, pero que en su caso se entiende. Sí, porque siempre se ha rumoreado que el que fue su marido, Paco Marsó, la engañó en numerosas ocasiones durante el tiempo que estuvieron casados. De ahí que ella minimice una situación que al parecer sufrió en sus carnes muchas veces.

La actriz, eso sí, no es la única famosa que se ha posicionado en cierta medida a favor de Onieva. Este ha sido el caso también de Loles León que, en el programa de La 1 La gran confusión, ha restado importancia a la deslealtad. Sus palabras exactas han sido estas: “Un infiel no es un enfermo”.

“Es alguien que no encuentra a la persona adecuada. El ser humano puede hacer lo que le dé la gana, la vida es tan corta que como no la aproveches, y sobre todo en los momentos en los que se te presenta la distracción, es un error. Me parecéis todos muy ingenuos, que os sorprendan tanto estas cosas y se arme este jaleo...desde que el mundo existe, la jodienda no tiene enmienda”.

Una postura esta que, en cierta medida, ha sido compartida por Susanna Griso. Esta en su programa Espejo Público ha manifestado que lo sucedido es “un tema de pareja y ya está. No lo tenemos que convertir a él en el villano nacional porque no ha matado a nadie”.

Concha Velasco sabe que hay quienes no comparten su opinión

La protagonista de Santa Teresa de Jesús seguro que es consciente de que no todos los famosos opinan igual que ella sobre la citada deslealtad. Así lo han manifestado la cantante Ana Mena o Ágatha Ruiz de la Prada, quien han apoyado públicamente a Tamara Falcó en este trance.

| Telemadrid

Y quien también lo ha hecho ha sido Ana Boyer, la hermana de la víctima de la infidelidad. Ante los medios ha sacado la cara por ella y la ha apoyado en su decisión de romper la relación. Eso sí, parece ser que luego en la intimidad también le demuestra su cariño al que ha sido su cuñado.