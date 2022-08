Concha Velasco, muda al comprobar lo que sospechaba del médico que lleva su caso

Concha Velasco anunció hace seis meses que había tomado una decisión importante: abandonar su vivienda e instalarse en una residencia. Su sinceridad ha servido para que el público cambie su concepto sobre los centros especializados y dé normalidad a ciertas situaciones. Su hijo Manuel concedió varias entrevistas para dejar claro que la actriz estaba en manos de los mejores especialistas.

Concha Velasco siempre ha sospechado que su médico iba a hacer lo imposible para mejorar su estado y eso es justo lo que ha sucedido. Sigue desplazándose en silla de ruedas, pero cada vez tiene más independencia e incluso puede levantarse sin ayuda. Está haciendo grandes avances porque el tratamiento es efectivo, por eso su familia está tan feliz.

Concha tenía dificultades para moverse cuando llegó a la residencia y gracias a los profesionales del centro ahora está mucho más cómoda. Se ha quedado muda al descubrir los avances de su caso y está encantada con su nuevo hogar, tanto que no quiere salir. Según informa el portal JALEOS, la actriz pasará el verano en Madrid porque no quiere hacer ningún viaje largo, prefiere estar controlada.

Concha, según ha contado su entorno en el citado medio, “está divinamente” y se ha dado cuenta de los privilegios de su nueva vida. Por fin tiene tiempo de descansar y de disfrutar de sus grandes pasiones, antes no podía hacerlo porque siempre estaba en el teatro. Es una gran amante de la escena, pero pocas veces la ha podido contemplar como espectadora, siempre ha sido protagonista.

Velasco prefiere pasar las vacaciones de verano cerca del médico que lleva su caso porque confía plenamente en él. “Hará sus salidas y sus paseos por Madrid, pero poco más porque su salud no está para largos viajes”, devela uno de sus amigos. Esta fuente ha dejado claro que Manuel y Paco, los hijos de la artista, le visitan a diario porque no consienten que se sienta sola.

Concha Velasco ha experimentado una gran mejoría

Concha ha estado un tiempo sospechando que iba a curarse, pues sus hijos no han parado hasta encontrar a los mejores médicos. Debemos aclarar que no le sucede nada grave, su estado no es tan delicado como ciertos medios quieren dar a entender. Simplemente tiene problemas de independencia y no pude desplazarse sin ayuda, del resto está estupenda.

Velasco sigue al pie del cañón, se niega a disfrutar de su merecida jubilación y en ocasiones concede entrevistas. Lo último que ha hecho ha sido participar en un programa de Telemadrid y sus declaraciones dejan poco espacio a la especulación. Está en plena forma, toma sus propias decisiones y sigue entreteniendo al público mejor que nadie.

La dama de la interpretación ha conseguido algo bastante complicado dentro del mundo del espectáculo: no tener rivales. Es una estrella capaz de anular a cualquiera que esté a su lado, pero la competencia no se ha defendido atacando. Todo el que ha trabajado con ella tiene un recuerdo estupendo, es un lujo haber compartido escena con una actriz de su categoría.

Concha Velasco está deseando ver a su persona especial

Concha ha elegido una de las mejores residencias de Madrid para disfrutar de su nueva vida y quiere compartir lo que está sucediendo. Le encanta pasar tiempo con su nieto, de hecho uno de los mejores momentos es cuando el joven le visita. Uno de sus amigos han hablado para aclarar que los hijos de la estrella están al pie del cañón.

“Manuel estará al quite, como siempre, y también Paco, que le llevará a Samuel. No sabes la debilidad que ella siente por ese niño, es su gran alegría como abuela”, declara alguien que no quiere desvelar su identidad. La exmujer de Paco Marsó está rodeada de personas que le adoran y no ha tardado en ganarse el cariño del personal de la residencia.