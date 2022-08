Concha Velasco se ilusiona por alguien dentro de la residencia y se niega a salir

Concha Velasco está más feliz que nunca. Y es que, desde que se mudó a la residencia situada en la localidad madrileña de Las Rozas, la artista ha tenido la oportunidad de estrechar lazos con algunas personas de su nuevo entorno.

Han pasado ya seis meses desde que Manuel y su hermano Paco Marsó tomaron la decisión de internar a su madre en una residencia para la tercera edad tras comenzar a sufrir algún que otro problema de salud.

| GTRES

"En estos meses su estado de salud ha empeorado, está muy delicada y su movilidad se ha reducido muchísimo", aseguró Manuel Velasco en su momento. "Nosotros no somos profesionales y ella necesita ayuda las 24 horas del día. No queríamos que estuviese sola".

En un primer momento, los hijos de 'la chica yeye' escogieron un geriátrico situado en el barrio madrileño de Tetuán, pero, a pesar del buen trato que recibía, Concha Velasco no supo adaptarse a aquel centro.

"Se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana", aseguró el hijo de la artista en una ocasión.

Ahora, han salido a la luz los motivos que por los que Concha Velasco no abandonará su nuevo hogar durante las vacaciones de verano. Y es que, todo apunta a que la actriz quiere estar cerca de alguien muy especial para ella.

Concha Velasco no se irá de vacaciones

Desde que Concha Velasco se cambió de residencia, todos coinciden en una cosa: 'la chica ye-ye' ha encontrado su sitio. Y es que, en Orpea Punta Galea está rodeada de amor y cuidados, tanto de su familia y amigos como del personal del centro.

Hace unos días, el diario digital El Español tuvo la oportunidad de conocer cómo se encuentra la actriz en la actualidad y cómo está afrontando su primer verano dentro de este centro para la tercera edad.

"No te lo digo porque sea su amigo, Concha está muy confortable. Divinamente y, sobre todo, está cómo y dónde quiere estar", ha asegurado una persona cercana a Concha Velasco.

| Europa Press

Según ha confirmado este confidente, está previsto que la galardonada con un Goya de Honor pase todo el verano en su nuevo hogar. "Hará sus salidas y sus paseos por Madrid, pero poco más porque la salud de Concha no está para largos viajes".

A pesar de no poder disfrutar de unas vacaciones, la familia de Concha Velasco no la va a dejar ni un minuto sola. "Manuel estará al quite, como siempre, y también Paco, que le llevará a Samuel. No sabes la debilidad que ella siente por ese niño. Es su gran alegría como abuela".

Concha Velasco está muy cómoda en su nuevo hogar

Concha Velasco por fin ha encontrado el sitio donde quiere pasar el resto de sus días. Y es que, tras sentirse encerrada en aquella residencia situada en el centro de Madrid, sus hijos optaron por buscar un lugar más tranquilo, alejado de todo el ajetreo de la capital.

Finalmente, la actriz hizo las maletas para mudarse a Orpea Punta Galea, una exclusiva residencia situada a las afueras de Madrid.

| Europa Press

Según su página web, este centro "se encuentra en un entorno único para prestar los mejores servicios a nuestros residentes. Es un centro exclusivo situado en una zona tranquila y bien comunicada con la ciudad de Madrid".

Tal y como se puede leer en su site oficial, en el geriátrico donde se encuentra Concha Velasco, pueden disfrutar de grandes jardines, una sala de actividades, una peluquería, una capilla y hasta de un gimnasio con spa.

"Nuestros residentes disponen de espacios individuales y comunes perfectamente equipados, excelentes servicios residenciales y un equipo de profesionales altamente cualificados, que harán que se encuentren como en su propia casa".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón