Concha Velasco descubre porqué no van a verla y la verdad sobre su estado

Manuela Velasco ha desvelado los motivos por lo que su tía, Concha Velasco, lleva un tiempo sin recibir visitas en la residencia en la que lleva instalada desde hace unos meses. Además, ha aprovechado para contar toda la verdad sobre la salud de su tía.

El pasado mes de marzo, los hijos de la 'chica ye-ye' anunciaron ante los medios de comunicación que, después de que "su estado de salud empeorara y su movilidad se redujera", habían tomado la decisión de ingresarla en una de las residencias de la capital.

| GTRES

"Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", aseguró Manuela Velasco en una entrevista para ¡Hola!.

Pero, después de darse cuenta de que la tía de Manuela Velasco no estaba muy cómoda en este centro, situado muy cerca de Plaza Castilla (Madrid), sus hijos decidieron trasladar a su madre a las afueras.

"Se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana".

Desde entonces, Concha Velasco disfruta de todas las comodidades de su nuevo hogar, situado en la localidad de Las Rozas. Entre las instalaciones de esta residencia, podemos encontrar grandes jardines, una sala de actividades, peluquería, capilla y hasta un gimnasio con spa.

Ahora, y después de pasar su primer verano en este centro para la tercera edad, Manuela Velasco ha confesado, ante los medios de comunicación de nuestro país, cómo se encuentra esta conocida actriz española.

Manuela Velasco desvela toda la verdad

Manuela Velasco no ha tenido ningún problema en desvelar cuál es el actual estado de salud de Concha Velasco. Y es que, a pesar de haber estado todo el verano fuera de Madrid, la actriz ha estado muy pendiente de la salud de su tía.

Durante un evento de una conocida firma de moda, Manuela ha reaparecido ante los medios de comunicación de nuestro país.

En el photocall previo, celebrado en la plaza de Colón (Madrid), Manuela Velasco ha querido tranquilizar a la prensa, ya que, en todo este tiempo, la preocupación por la salud de la 'chica ye-ye' no ha cesado.

| Europa Press

"No os puedo contar mucho porque acabo de volver de viaje y no la he visto. Sé que la adoráis como la adora todo el mundo", ha asegurado Manuela Velasco, sin ningún tipo de reparo.

A continuación, la familiar de Concha Velasco ha querido compartir una emotiva anécdota que ha vivido durante los meses de vacaciones. "Os tengo que decir que, al lugar al que voy a comer en Huelva o en Cádiz, todo el mundo me para y me dice: '¿Cómo está tu tía? Es que la queremos como si fuera de la familia'".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Manuela Velasco no ha podido evitar emocionarse al recodar el cariño que le tiene la gente a su tía y, por eso, ha querido compartir con la prensa la última conversación que mantuvo con la galardonada con el Goya de honor.

"Me emociono. Yo la última vez que fui a verla, le dije: 'Pero, ¿a ti te molesta? Debes estar cansada de que todo el mundo venga a verte y quiera a estar contigo, dinos que nos vayamos y que quieres estar tranquila'".

| GTRES

"Y ella dijo: 'Yo por mí tendría visitas las 24 horas, todos los días'. Está encantada de que vayan a verla, es lo que quiere, que vaya la gente", ha asegurado Manuela entre risas, dejando entrever lo querida que es su tía en el mundo del séptimo arte.

Aunque sabe que, en un principio, su traslado a la residencia fue algo complicado, lo cierto es que esta veterana actriz ha sabido adaptarse a la perfección a su nuevo hogar. "Está encantada donde está, dice que es su casa y es feliz".