Concha Velasco decide dejar la residencia y llora al ver lo que le espera

Hace seis meses, la gran Concha Velasco abandonó su hogar para ingresar en una residencia de ancianos en Madrid. Desde que saltó la noticia, inmediatamente, la familia de la actriz recibió grandes críticas por no ocuparse de la salud de la artista.

Sin embargo, la decisión de empezar a vivir allí fue de la misma Concha, por lo que nadie se podía oponer a su determinación. Asimismo, la cantante ingresaba en la residencia Santa Matilda para recibir cuidados especiales para, posteriormente, residir en el exclusivo centro de Orpea Punta Galea. Sin duda, seis meses en los que se ha mantenido ajena del foco mediático.

No obstante, cuando menos lo imaginábamos, se ha podido ver, nuevamente, a la actriz en frente de las cámaras. Eso sí, para su desgracia, la aparición no ha resultado ser de lo más agradable porque ha acabado con una Concha Velasco rota de dolor.

| GTRES

El duro relato de la infancia de Concha Velasco

Asimismo, Concha Velasco se encuentra alejada del foco mediático debido a su estado de salud. Por lo que permanece las 24 horas allí en la residencia donde están cuidando de ella. Eso sí, parece ser que la actriz de la Chica Ye-ye ya se ha cansado de estar encerrada entre esos muros y ha salido a respirar aire fresco.

Como no podía ser de otra manera, la actriz ha salido del centro por la puerta grande. Y es que, tras retirarse oficialmente de los escenarios, Concha Velasco ha querido que su primera aparición en público después de seis meses alejada de todo sea en la pequeña pantalla.

De esta manera, la cantante concedió una entrevista para Telemadrid hace apenas cuatro días. Fue allí donde no dudó en repasar algunos de los momentos más importantes que ha vivido a lo largo de sus 82 años.

Concha Velasco relató que nació en Valladolid el 29 de noviembre de 1939, justo cuando se terminó la Guerra Civil, y fue hija de un militar y una maestra republicana. Al poco tiempo de nacer, la familia se mudó a Larache (Marruecos) con el objetivo de no ver la destrucción que había azotado el país en esa época debido al conflicto.

Allí permaneció durante una década y empezó a conocer dos de sus grandes pasiones: la música y el baile. No obstante, con solo 10 años de edad, volvió a trasladarse, en esta ocasión a Madrid.

Sin embargo, al principio relata que no fue fácil porque comenta que en aquella época todavía se podían ver las duras consecuencias de la guerra. De hecho, a Concha le marcó notablemente. "Me encontré con un Madrid sombrío, triste y oscuro".

Pero, a pesar de ello, encontró "luminosidad" porque parte de su familia vivía allí. De esta manera, Concha Velasco se instaló junto a sus seres queridos en la calle de la Cruz Verde.

Acto seguido, explicó que desde pequeña recibió una gran formación. No solo estudió en un colegio de monjas, sino que también relató que tuvo la oportunidad de ingresar en un Conservatorio de Danza, donde obtuvo una matrícula de honor en danza.

| Telemadrid

Eso sí, instantes antes de acabar con la entrevista, Concha Velasco recibió una sorpresa por parte de Telemadrid. Asimismo, Jota Abril, presentador, le mostró un vídeo de su infancia en Madrid. "¿De dónde has sacado tú este vídeo?", preguntaba atónita.

En el vídeo en cuestión aparece una jovencísima Concha, vestida con una bata, acompañada de una persona muy especial: su madre. Ambas se las ve abrazándose y dándose besos, de modo que la actriz no ha podido evitar emocionarse.

"Me vas a hacer llorar. Por dios, esto yo no lo he visto nunca. Esto es en Madrid, cuando por fin ya tuvimos una casa", decía al borde del llanto.

Sin duda alguna, una sorpresa que ha agradecido Concha Velasco, ya que pudo ver algunos de los momentos más felices de su vida capturados en un emotivo vídeo.

Los pilares fundamentales de Concha Velasco

Por otro lado, en la entrevista que ha concedido la actriz no ha estado sola, dado que su hijo Manuel estaba con ella. Una presencia que aprovechó la misma Conchita para agradecer públicamente lo que han hecho sus hijos por ella.

Además, Manuel ha confesado que “los hijos tienen que hacer siempre por los padres lo que los padres han hecho por los hijos. Mi hermano y yo estamos tan orgullosos de ella que solo podemos devolverle el cariño”, explicó.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Como no podía terminar la entrevista de otra manera, la cantante María Parrado honró la intervención de Concha Velasco interpretando su éxito sencillo Chica Ye-ye.