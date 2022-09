Concha Velasco se cansa de mentir y confiesa quién es el auténtico padre de su hijo

Concha Velasco forma parte de la historia de España por muchos motivos, pero hay dos que resaltan: su impecable carrera y su apasionante vida. Se ha esforzado mucho para que los medios solo se hicieran eco de sus méritos profesionales, pero no puede luchar contra lo imposible. Es una estrella y ha terminado comprendiendo que el público quiera conocerla a fondo.

Concha Velasco estuvo casada con Paco Marsó, un director de teatro que creó escuela porque era un verdadero genio del espectáculo. Juntos tuvieron un hijo, pero la actriz ya tenía otro de un hombre que ha protegido hasta el final de sus días. Siempre que le preguntaban mentía y cambiaba de tema, pues no le interesaba crear un escándalo.

Concha conocer mejor que nadie cómo funciona el negocio del corazón, por eso sabe que lo más inteligente siempre es confesar la verdad. En la última entrevista que concedió en el Deluxe despejó todas las dudas y desveló quién era el padre de su hijo mayor: Fernando Arribas. Fue un rostro muy conocido en los años 80, por eso ha mantenido el secreto tanto tiempo.

Concha desveló que mantuvo una relación con él mientras estaba casado, por eso no quiso sacar la verdad a la luz en su momento. Ella nunca ha escondido nada, no habría tenido ningún problema en contarlo todo, pero quería proteger a Fernando. Según ha contado, en un primer momento se planteó interrumpir el embarazo, pero enseguida cambió de opinión.

“No, a este niño lo tengo yo, este niño nace”, se dijo la artista cuando estaba a las puertas de la clínica a la que había pedido ayuda. “Me puse a hacer la película Libertad provisional en Barcelona, yo me desmayaba muchísimo y la gente me preguntaba si estaba embarazada”. Velasco, haciendo gala del humor que le caracteriza, le hizo esta confesión a Jorge Javier Vázquez entre risas.

Concha Velasco desvela cómo fue ser madre soltera

Concha educó a Manuel, el hijo que tuvo con Fernando Arribas, y asegura que no tuvo ningún problema para sacarle adelante. Siempre ha sido una mujer trabajadora y nunca le han faltado las oportunidades, era y es la mejor actriz del país. El director de fotografía se desentendió de Manuel porque estaba casado, así que ella tomó las riendas de la situación.

“Yo siempre he tenido una cola de gente para ser mi novio o amante, he sido una mujer muy perseguida por los hombres. No viví mal el que fuera madre soltera”, contó en la última entrevista que concedió en Telecinco. “Reuní a mis padres y a todos y les dije que iba a tener un niño y se pusieron contentísimos, no pasó nada”.

Velasco habló con naturalidad de un tema bastante delicado en su época y su testimonio sirvió de ejemplo para muchas mujeres. Es un referente para sus compañeros, pero también para todos aquellos que han tenido que superar obstáculos en su vida. Sus hijos están muy orgulloso de ella, nunca ha dado problemas y siempre se ha adaptado a las circunstancias.

Concha Velasco aclara lo que sucedió

Concha, después de quedarse embarazada de Fernando, conoció al hombre de su vida: Paco Marsó, padre de su otro hijo. “Me enamoré locamente de él y sabía que él no era el padre de Manuel, pero decidió que el niño era suyo”. Manuel está muy agradecido a Marsó, siempre habla maravillas de él y ha heredado su talento artístico.

Velasco se ha instalado en una residencia situada a las afueras de Madrid, allí tiene tiempo de descansar y de recordar su fabulosa vida. Guarda anécdotas maravillosas que darían mucho de qué hablar, pero siempre ha sido extremadamente discreta. Solamente habla de lo que le afecta a ella, por eso ha protegido a Arribas durante tantos años.