Concha Velasco asume lo que pasó en el supermercado y él dice que siente pena por ella

Si alguien ha sido importante en este país y en el mundo de la cultura es Concha Velasco. La actriz llevaba años trabajando en todo tipo de obras y de proyectos profesionales, hasta que la edad no le perdonó. Concha está en una residencia, retirada por completo del foco mediático.

Sin embargo, no ha dejado ni un día de ser la protagonista de los medios de comunicación. Su retirada llamó mucho la atención, especialmente a sus seguidores, y más, que lo hiciera para ingresar definitivamente en una residencia. Hoy, Concha Velasco es noticia por unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie.

La dolorosa retirada de Concha Velasco

Concha Velasco ha demostrado ser una auténtica profesional. Tenía muy claro desde joven que su objetivo en la vida era la interpretación. Pronto consiguió hacerse un hueco en este mundo donde despegó de manera sobrenatural.

El cine, la televisión y el teatro han sido algunos de los proyectos estrella de Concha Velasco. No obstante, su retirada tenía que llegar y ya se han cumplido ocho meses desde que sus hijos decidieran ingresarla.

| GTRES

Hoy, Concha Velasco vive de continuo en una residencia de ancianos donde muchos aseguran que no es feliz. Algo que su sobrina, Manuela Velasco, negó hace unos días a los medios de comunicación. “Está encantada dónde está, dice que es su casa y es feliz”, comenzaba.

“Mi tía me ha servido sobre todo para amar esta profesión. Yo por mí tendría visita las 24 horas, todo el día. Es lo que quiere, que le vaya a visitar la gente”, explicaba.

No obstante, estas declaraciones sobre el actual estado de salud de Concha Velasco no han servido para calmar los ánimos. Muchos de sus compañeros de profesión y amigos están molestos por la decisión de sus hijos. No están de acuerdo con que, una figura tan importante en nuestro país, esté ingresada en una residencia.

Las declaraciones más polémicas

Sin ir más lejos, el último en dar la cara y defender a Concha Velasco ha sido su compañero y amigo Eloy Arenas. El cómico mantiene desde hace muchos años una estrecha relación con Concha Velasco, y hablar de su situación le enfada. “Nos veíamos en el supermercado”, decía sobre su antigua relación.

Eloy aseguraba que eran vecinos y que siente mucho todo lo que está pasando con ella. “Amo a Concha Velasco, me parece una grandísima, creo que no ha habido nadie tan grande entre el siglo XX y el XXI. Siento mucho lo que le está pasando”, comenzaba.

“Yo recuerdo mucho todo el trabajo que ha hecho Concha, en el cine, en el teatro, en la televisión. Ha tocado todos los géneros, es increíble. Por lo tanto, si ella quiere estar donde, yo estoy bien”, explicaba Eloy.

Para el cómico, es injusto todo lo que Concha está viviendo. “Si ella estuviera incómoda, creo que es injusto todo lo que le ha pasado”.

“Debería estar en el escenario, o dando masterclass. O haciéndole homenajes constantemente en la Academia de cine y en todos los lugares públicos de la cultura”, concluía enfadado.

Hablan los hijos de Concha Velasco

Hartos de acusaciones como las recibidas hace unas horas por el cómico Eloy, los hijos de Concha Velasco han hablado. Aseguran que la actriz se sentía encerrada.

| Trendings

“Se sentía encerrada en una casa de pisos. Rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana”, explican.

Sea como fuere, a pesar de donde viva, Concha Velasco siempre será una de las actrices más importantes y veneradas de nuestro país.