Concha Velasco, en apuros al salir por qué ha dejado la residencia y cómo es su salud

Concha Velasco, la gran dama de la interpretación española, está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera personal. Es hora de disfrutar de todo lo que ha conseguido: el cariño del público y el respeto de la prensa, dos grandes méritos. Es la única actriz que puede presumir de tener buena relación con todos sus compañeros, pues siempre ha sido bastante generosa.

Concha Velasco lleva siete meses internada en un centro especializado porque necesita solucionar ciertos problemas de salud. Su hijo, sin mala intención, le ha situado en el punto de mira porque ha explicado la razón por la que dejó la primera residencia. Necesitaba más espacio y disfrutar de un pequeño jardín, por eso abandonó su nueva vivienda para instalarse a las afueras de Madrid.

| Europa Press

Concha Velasco recibe visitas continuamente y sus hijos se han encargado de que no le falte de nada, están muy atentos y nunca se siente sola. La famosa política Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las muchas personalidades que se ha acercado a su nuevo hogar. Es un centro exclusivo donde está mejorando bastante, por eso su familia está tan satisfecha.

Concha, según ha contado su hijo Manuel, “está muy bien”, aunque necesita seguir en la residencia para continuar con el tratamiento. Este centro es bastante exclusivo, por eso todos los internos experimentan una mejoría notable en un periodo corto. “Estamos tranquilos, todo fenomenal”, ha explicado Manuel, quien también se dedica al mundo del espectáculo.

La exmujer de Paco Marso está apurada porque siempre ha querido estar lejos de los escándalos, por eso su imagen es tan impoluta. Se ha dado cuenta de que la forma más adecuada de triunfar es centrarse en su profesión, por eso huye del escándalo. Sin embargo, su entorno se ha visto obligado a dar explicaciones privadas para que no circulen rumores inciertos.

Concha Velasco necesitaba cambiar de vida

Concha Velasco le contó a una amiga periodista que iba a mudarse a una residencia y esta lo contó en una revista que tiene mucha repercusión. La noticia no tardó en dar la vuelta al país, pues es una de las grandes estrellas de España y el público le adora. La sorpresa llegó cuando alguien filtró que había dejado el centro para instalarse en otro, por eso su hijo dio una pequeña entrevista.

| Trendings

Manuel aclaró que a su madre no le pasaba nada, todo lo contrario, en muy poco tiempo ha mejorado bastante, pero tiene muchas necesidades. Pensó que estaría mejor en un sitio con más espacio, pues necesita moverse y respirar aire fresco. “Se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta”.

Concha Velasco siempre se ha rodeado de rostros muy conocidos, ha sido bastante influyente dentro y fuera de la crónica social. Su familia quiere dejar claro que lo que están contando sobre ella no se ajusta a la realidad, su estado de salud no es malo. Es cierto que no puede hacer grandes esfuerzos, pero eso no significa que haya empeorado.

Concha Velasco cuenta con el apoyo de alguien especial

Concha Velasco ha sido una madre perfecta y sabe que puede contar con sus hijos siempre que sea necesario, quiere a los dos por igual. Sin embargo, hay uno de ellos que le ha robado el corazón porque comparte su pasión por el teatro: Manuel. El guionista y escritor está encantado con la evolución que sigue su madre, sabe que está fuera de peligro.

Concha Velasco está centrada en su proyecto más personal, aunque le está costando bastante esfuerzo disfrutar de su merecida jubilación. Lleva toda la vida encima de los escenarios y ha llegado su momento, necesita estar tranquila. Tiene tiempo de disfrutar de sus aficiones, como por ejemplo ir al teatro, pues siempre era la estrella de la obra y nunca la espectadora.