Complicaciones tras el parto de Violeta Mangriñan, vuelta urgente al hospital

Violeta Mangriñan ha tenido que regresar al hospital tras sufrir una molesta complicación después de dar a luz a Gala, su primera hija fruto de su relación con Fabio Colloricchio.

El pasado 31 de julio, y después de nueve largos e interminables meses, esta mediática pareja dio la bienvenida a su bebé.

Desde entonces, Violeta Mangriñan no ha dejado de documentar a través de sus redes sociales cómo están viviendo la llegada de la pequeña Gala al mundo.

"Gracias por hacernos sentir el amor más grande que jamás sentiremos", escribió la televisiva nada más salir del quirófano.

No hay ninguna duda de que esta pareja está viviendo un sueño y prueba de ello es la publicación que ambos han compartido en sus perfiles. Este jueves, 4 de agosto, estos dos personajes televisivos publicaron unas emotivas fotografías a modo de resumen.

"Me habrán contado, descrito y hablado cientos de miles de veces lo que se siente al ser madre, definitivamente hay que vivirlo para sentirlo porque es inexplicable. Es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida", ha escrito la exsuperviviente.

Ahora, parece que la alegría se ha acabado en la casa de los Colloricchio-Mangriñan. Y es que, Violeta ha acudido una vez más a sus redes sociales para narrar el último problema de salud con el que ha tenido que lidiar.

Violeta Mangriñan sufre complicaciones después del parto

Violeta Mangriñan no puede estar más feliz con el nacimiento de la pequeña Gala, pero acaba de suceder algo que le ha obligado a acudir a urgencias nuevamente.

Este jueves, 4 de agosto, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha tenido que regresar al hospital tras comenzar a sentir unos fuertes dolores.

Y es que, por si la falta de sueño y los miedos típicos de una madre primeriza no fueran suficientes, la pareja de Fabio Colloricchio se ha topado con un nuevo problema de salud.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la influencer ha querido contarle a todos sus seguidores lo que le está pasando. "Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor muy fuerte de riñones. Me he hecho un test covid y he dado negativo".

"Voy a urgencias para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al WC, cada día me duele más en vez de menos", ha asegurado a continuación.

Después de horas en la sala de espera del hospital, por fin Violeta Mangriñan obtuvo un diagnóstico. Pero, muy a su pesar, las cosas no salieron todo lo bien que debían.

"Pues sí, tengo infección de orina. Con razón me sentía tan mal hoy… Si ya estaba reventada de todos estos días y de no dormir, ahora antibióticos que me dejan hecha una porquería".

Violeta Mangriñan cuenta cómo ha cambiado su vida

No hay ninguna duda de que un bebé te cambia la vida para siempre, y eso es algo que Violeta Mangriñan acaba de descubrir. Y es que, a pesar de que Gala solo tiene una semana de vida, la influencer ya se ha dado cuenta de lo importante que es la familia.

Gracias a sus seres queridos, los dos exsupervivientes han podido sobrellevar estos primeros días de la mejor manera posible.

"Mi madre se ha quedado conmigo en el hospital, mientras que Lila cuidaba de Canela (su perro). Ahora, están viniendo a mi casa a mediodía y se van por la noche después del baño de Gala", ha asegurado Violeta Mangriñan en las historias de Instagram.

Y, aunque siempre se ha mostrado como una mujer muy fuerte, lo cierto es que tiene algún que otro bajón. "Si este es vuestro mood 3 días después de dar a luz, si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez… no estás loca, es normal".