Claudia Osborne pilla a su padre en una actitud delicada con una presentadora

Claudia Osborne no da crédito a lo que acaba de ver. Y es que la hija de Bertín Osborne ha pillado a su padre en una situación algo comprometida con una de las presentadoras más importantes de este país.

Hace un año y medio, el cantante y Fabiola Martínez anunciaron por sorpresa que se separaban tras 15 años juntos y dos hijos en común. Según la venezolana, esta decisión la tomaron por un "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo".

Desde entonces, al padre de la influencer le ha costado mucho levantar cabeza. Pero, el pasado 30 de junio, la joven le dio una gran alegría al cantante.

Después de nueve largos meses de espera, la familia al completo pudo dar por fin la bienvenida a Micaela, la primera hija de Claudia y José Entrecanales.

"Qué os puedo decir. Que no puedo estar más feliz y que la niña está estupenda", aseguró la hermana de Eugenia Osborne hace unos días en su perfil de Instagram.

Ahora, la influencer y el resto de sus hermanas se han quedado sin palabras al ver la última intervención televisiva de su padre. Y es que, el cantante ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más surrealistas dentro de la pequeña pantalla.

Claudia Osborne se queda sin palabras

Claudia Osborne no sabe qué decir después de ver la última ocurrencia de su padre. Durante una de sus últimas entrevista, Bertín Osborne ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas.

Este fin de semana, el cantante acudió al programa La roca para hablar sobre algunos de los temas más relevantes de su vida. Pero lo que nadie se esperaba era que iba a protagonizar uno de los mejores momentos de la historia de este programa de La Sexta.

Al principio de la entrevista, el padre de la joven se mostró algo incómodo, pero después de muchos intentos el invitado tuvo que cortar la conversación con Nuria Roca para resolver un pequeño asunto que no le dejaba parar.

"Lo que pasa es que me han puesto el micrófono en el culo y se me está clavando. Me lo voy a sacar aquí", confesó Bertín, provocando las risas de todos los allí presentes.

El padre de Claudia está muy emocionado con el nacimiento de Micaela

Claudia Osborne sabe lo importante que ha sido para su padre el nacimiento de su primera hija. Y es que, desde que se separó de Fabiola Martínez, al presentador le ha costado mucho rehacer su vida.

Durante todo el embarazo, el artista estuvo muy pendiente del embarazo de su hija. Por eso, cuando nació la pequeña Micaela no pudo evitar emocionarse.

Fue una de las hermanas de la influencer la que confirmó esta información ante los medios de comunicación de nuestro país. Durante la presentación de una conocida marca de gafas, Eugenia Osborne desveló cómo su padre dio la bienvenida a su nueva nieta.

"Cuando vio a la niña... Bueno, mi hermana la cogió y le dijo 'toma'. Estaba como un niño en la mañana de Reyes, le saqué cincuenta fotos, estaba encantado", aseguró la joven.

Además, dio algún que otro dato sobre el nacimiento de su sobrina. "Es muy buena, es tranquila, llora cuando tiene que llorar. Todo salió perfecto, natural, y ella está estupenda y la niña todavía mejor".

De su hermana, Claudia Osborne, aseguró que "es una madraza" y que "se le está dando fenomenal" la maternidad. "Parece que ha nacido con el libro aprendido, parece que ha tenido a la niña con toda la lección aprendida, está muy desenvuelta y muy segura de sí misma".