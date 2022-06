Claudia, la hija de Bertín Osborne, confirma los peores presagios sobre su embarazo

Bertín Osborne ya está contando los días que le quedan para volver a ser abuelo. Su hija Claudia ya se encuentra en la etapa final de su primer embarazo y esto es algo que no le deja pegar ojo.

Este último año y medio no ha sido precisamente fácil para este presentador de televisión. Desde que él y Fabiola decidieron poner punto y final a su matrimonio por "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo", el empresario no había recibido ninguna buena noticia.

Pero su suerte está a punto de cambiar. Después de un tiempo alejado del foco mediático, las cámaras de Europa Press han conseguido hablar con el artista acerca de la llegada del nuevo bebé a la familia.

Pero, al contrario de lo que todos podrían imaginar, este último trimestre no está siendo nada fácil para su hija. Ahora, ha sido el propio Bertín Osborne el que ha contado los problemas a los que se está teniendo que enfrentar Claudia en la recta final de su embarazo.

Bertín Osborne cuenta las novedades del embarazo de su hija

Bertín Osborne no puede estar más feliz. Después de haber tenido que superar la ruptura de su matrimonio, parece que el sol ha vuelto a brillar en la vida de este conocido cantante.

Hace unos días, el empresario y el resto de su familia celebraron la comunión de sus nietos, pero, sin duda, lo que verdaderamente le tiene sin dormir es el embarazo de Claudia.

En una conversación con las cámaras de Chance, Bertín Osborne ha querido compartir cómo se encuentra la futura mamá. Y es que, aunque está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida, el presentado ha asegurado que se siente algo nerviosa.

"Está a punto de explotar. Ayer hablé con ella y está, pues mira, con dolores y, como es primeriza, imagino que estará hasta las trancas", ha asegurado, visiblemente feliz, Bertín Osborne. "Estamos todos preparados para salir para allá zumbado".

En relación con los padrinos de su nueva nieta, Bertín Osborne ha asegurado que no tiene ni idea de la decisión que ha tomado su hija. "No tengo ni idea, además, yo le he dicho que tiene que buscar un chico soltero y joven".

Bertín Osborne explica por qué Fabiola no ha acudido

Bertín Osborne ha aprovechado la ocasión para aclarar públicamente por qué Fabiola Martínez no ha acudido a la comunión de sus nietos. Y es que, según parece, hay un motivo de peso que no le ha dejado estar presente en este importante evento familiar.

Según contó el propio presentador de televisión, horas antes de la celebración, su hijo Kike sufrió una fuerte crisis, provocada por su enfermedad. "Tuvo una crisis complicada que estuvimos a punto de ingresarlo, justo el día anterior".

Además, Fabiola tuvo que acudir a un evento de la fundación que ambos gestionan. Y es que, a pesar de sus diferencias sentimentales, Bertín Osborne y la venezolana han sabido trabajar codo con codo para que su asociación siga funcionando a la perfección.

"Lo que pasa que ella tenía, primero una cosa muy importante para la supervivencia de la fundación, era importantísimo lo de Conecta".

Tal es la buena relación que mantienen que, durante todo este tiempo, les hemos podido ver juntos en más de una ocasión. Ahora, Bertín está contando los días para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a sus dos hijos.

"A Kike, lo que más le divierte del mundo es montar a caballo conmigo, bañarse en la piscina, que le lleve con las motos a dar una vuelta por el campo. Eso es lo que más le gusta".

