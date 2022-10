Christian Gálvez asume que ella está sufriendo y que no puede aguantar sin pedir ayuda

En los últimos meses, Christian Gálvez se ha tenido que acostumbrar a lidiar con ser el foco de atención. Tras su sonada ruptura con Almudena Cid después de más de una década siendo pareja, el periodista, poco tiempo después, volvía a rehacer su vida al lado de otra persona.

Así es, todo el mundo conoce a la perfección que la identidad de la susodicha es, nada más y nada menos, que Patricia Pardo. Desde luego, a nadie se le pasa por inadvertido lo bien que evoluciona el noviazgo de ellos dos, ya que los presentadores no paran de dedicarse muestras de cariño públicamente.

Mientras que Christian Gálvez presume de su amor con la gallega, en cambio, Almudena Cid se está centrando plenamente en sí misma. Por otro lado, la vasca también ha estado enfocada en sus compromisos profesionales, sobre todo, en cuanto a su faceta como actriz. No solo la intérprete se refugia en su profesión, sino que también suele recurrir a las redes sociales para sincerarse sobre aspectos de su vida.

Justamente eso es lo que sucedió hace unos días. La exmujer de Christian Gálvez ha confesado que padece una malformación que ha ocultado durante muchos años.

| Mediaset

Christian Gálvez, en shock tras descubrir el problema de salud de su exmujer

Como bien dice la expresión, después de la tormenta, siempre llega la calma, y eso es precisamente lo que le ha pasado a Christian Gálvez. Desde que se hizo de forma pública su romance con Patricia Pardo, el de Móstoles tuvo que presenciar cómo su nombre y el de su nueva chica acaparaban todos los titulares.

Sin duda alguna, la polémica aumentaba por momentos porque tan solo pasaron unos meses desde que el presentador se separó de Almudena Cid. Eso sí, después de este tiempo, por fin, el periodista puede decir alto y claro que vuelve a estar en un segundo plano.

No obstante, este deseo de mantenerse en un perfil más bajo está constantemente en peligro por las confesiones que hace la exgimnasta en redes sociales. En esta ocasión, la actriz ha querido sincerarse sobre un problema de salud que padece desde pequeña y del que nadie era consciente.

La vasca utilizó una publicación de Instagram, en la que se podía ver una imagen de ella junto a un cisne, para sacar a la luz dicho secreto. "Las punteras protegían mis pies. Cuando dejé de calzarlas, no solo sentí que caminaba sin protección, sino que además se evidenció todo lo que oculté durante años", empezaba diciendo.

"En este momento de mi vida tengo algo que ver con este cisne. Mi sindactilia. Es curioso, la gente que asocia el cisne a la belleza y yo a algo que me hace sentir diferente".

"Ahora cada vez que veo un cisne dibujo una sonrisa, entre otras cosas porque la sindactilia la heredó también mi sobrino Marko", zanjaba. De manera que, tal y como ha confesado la actriz, padece una malformación que consiste en la fusión de varios dedos que puede aparecer tanto en las manos como en los pies. Por esta misma razón, la exmujer de Christian Gálvez ha comparado sus pies con los de un cisne.

| Europa Press

La nueva ilusión de Christian Gálvez

No nos cabe la menor duda de que esta confesión le habrá pillado de sorpresa al mismísimo Christian Gálvez. Pero, sea como sea, lo cierto es que el periodista tiene otros asuntos en los que centrarse. Nos estamos refiriendo al nuevo concurso que protagonizará en Telecinco el novio de Patricia Pardo, 25 palabras.

Se trata de un quiz show, adaptación del programa estadounidense 25 Words or Less, en el que dos grupos se enfrentarán para conseguir el deseado premio. Desde luego, este espacio de la cadena promete ser un éxito, algo que ya sabe Mediaset, dado que no se le ha pasado por alto sustituir Sálvame Sandía por este formato.

Por el momento no se tienen más detalles al respecto, de manera que solo el tiempo dirá si, finalmente, Telecinco prescindirá del famoso programa vespertino para emitir este concurso presentado por Gálvez.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón