Christian Gálvez, tocado al descubrir que la enfermedad ha devastado a su novia

En los últimos meses, Christian Gálvez se ha tenido que acostumbrar a lidiar con ser el foco de atención. Tras su sonada ruptura con Almudena Cid después de más de una década siendo pareja, el periodista, poco tiempo después, volvía a rehacer su vida al lado de otra persona.

Así es, todo el mundo conoce a la perfección que la identidad de la susodicha es, nada más y nada menos, que Patricia Pardo. De hecho, pese a que la relación surgió rápidamente, ambos ya se conocían porque se habían cruzado en más de una ocasión por los pasillos de Mediaset España. Incluso, habían conectado desde el primer momento y habían formado una bonita amistad.

De hecho, ambos están viviendo un romance verdaderamente idílico, tanto que, incluso, han pasado sus respectivas vacaciones de verano juntos. No obstante, pese a que su noviazgo va viento en popa, Christian Gálvez ha tenido que apoyar a su chica en estos momentos tan duros que la cadena está atravesando.

Un fallecimiento inesperado de una reportera muy querida por todos los espacios de Telecinco. Así es, nos estamos refiriendo a Mónica Domínguez.

| Mediaset

Patricia Pardo llora la muerte de una compañera muy querida

Justamente, hace unos días, salió a la luz la trágica noticia de que una conocida periodista de Mediaset falleció el pasado 30 de julio debido a una "larga enfermedad", según informaban. Mónica, reportera de la cadena, moría a los 38 años de edad rodeada de sus allegados en su vivienda de Ponferrada.

Sin duda, su fallecimiento ha dejado a todos estupefactos y, por este motivo, la cadena ha querido rendirle homenaje en todos sus programas.

De hecho, el primero de ellos fue Socialité, quien dio la triste noticia en directo. Horas más tarde, en Ya es verano, tanto Verónica Dulanto y Alexia Rivas, amigas suyas, se rompían en directo en el momento en que abordaron el tema de su fallecimiento.

Por parte de Patricia Pardo, en el día de ayer, 1 de agosto, también quiso dedicarle unas emotivas palabras y un precioso vídeo a su compañera y amiga. "No queremos despedir el programa sin decir adiós a Domínguez, que fue nuestra reportera durante tres años", empezaba diciendo.

"Ayer conocimos la noticia, nos dejó a todos absolutamente devastados. Es de esas noticias que lees, te mandan en WhatsApp y piensas que es imposible. Nos ha dejado víctima de un cáncer, porque me niego a decir eso de larga enfermedad. Ella falleció por un maldito cáncer que se la ha llevado", siguió expresando.

"Queremos tener un recuerdo para su familia, sus padres y su hermana, no hay palabras de consuelo suficientes. Solo que tengan algo muy claro. No hay ni una sola persona que haya coincidido con ella que no esté sintiéndolo, llorando y lamentando su perdida".

"Era una trabajadora única, extraordinaria, siempre con una sonrisa en sus labios, una sonrisa que recordaremos siempre", destacó la novia de Christian Gálvez. Seguidamente, el espacio matutino quiso honrar su memoria con un vídeo donde se recopilaba sus trabajos como reportera.

| Telecinco

Christian Gálvez, el mayor apoyo de su novia en estos momentos

A lo largo de su carrera profesional, Mónica Domínguez trabajó para, entre ellos, Viajeros Cuatro, Cuatro al día e, incluso, en El programa de Ana Rosa, donde coincidió con la misma. En algunos momentos del vídeo que proyectaron en el espacio de Ana Rosa, se podía ver a la periodista realizando reportajes en estos mencionados formatos de Telecinco.

Justamente, semanas antes de fallecer, aparecía en Cuatro al día con Joaquín Prat. "Se fue luchando y trabajando hasta el último momento, porque esta imagen que acabamos de ver con Joaquín es de hace solo dos semanas", decía la novia de Christian Gálvez.

"Ella grabó su último viaje para Viajeros Cuatro y se cogió una baja. Llevaba su enfermedad con absoluta discreción. Su familia está, lógicamente, rota y destrozada y todo el Bierzo porque ha sido una gran embajadora de su tierra", afirmaba Pepe del Real.

"Era una persona muy vital que no quería que se supiera todo esto", explicaba el periodista. Para despedirla, ambos le dedicaron palabras de cariño como un "vuela alto, compañera" y un "un beso enorme".

Eso sí, se quedaron con lo más importante de la reportera. "Ha mantenido hasta el último momento su dignidad y, sobre todo, esa sonrisa que la caracterizaba", zanjaba emocionada la pareja de Christian Gálvez.

