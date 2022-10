Christian Gálvez pide perdón y Patricia Pardo confirma que todo ha acabado mal

Christian Gálvez se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la crónica social, pero él no quiere formar parte del negocio. Ha pedido perdón en sus redes sociales porque su último programa ha terminado y siente que podría haberlo hecho mejor. Es un gran profesional y le gusta analizarse, por eso sabe que ha cometido varios errores.

Christian Gálvez ha hablado con Patricia Pardo, su gran apoyo, y le ha confesado que Alta Tensión ha acabado de mala manera. La audiencia no ha respaldado el formato, así que los directivos de Mediaset han decidido eliminarlo de la parrilla. Eso no quiere decir que su carrera se haya visto debilitada, todo lo contrario: ya tiene un nuevo proyecto.

Christian ha tenido una reunión con las grandes esferas de Telecinco y han llegado a un acuerdo: presentará un nuevo concurso. Antes de empezar esta nueva etapa ha lanzado un mensaje en sus redes para poner nombre a la persona que más le está ayudando. Estamos hablando de Patricia Pardo, quien no se ha separado de él ni un momento, pues sabe que no lo ha pasado bien.

Christian no está acostumbrado a llamar la atención de la prensa, de ahí que haya tenido tantos problemas en los últimos meses. Alguien filtró su separación de Almudena Cid y dos meses después en Socialité anunciaron que estaba saliendo con Patricia. Las teorías no tardaron en llegar y el presentador no se siente cómo cuando especulan sobre su vida.

Gálvez se ha disculpado con los espectadores de Alta Tensión, pues considera que él también tiene que ver con el fracaso del concurso. “Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente en el peor momento de mi vida. Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de carca lo que es la oscuridad”.

Christian Gálvez ha hablado con Patricia Pardo

Christian no quiere tener secretos con su novia, por eso le ha explicado lo que sucede con su carrera en Telecinco. Después de perder Pasapalabra, juego que compró Antena 3, ha ido dando tumbos y ahora no sabe dónde asentarse. El lado bueno es que en Mediaset siempre tendrá un hueco, pues ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.

Gálvez sabe que Alta Tensión podría haber terminado mejor, pero no: la realidad es que lo han cancelado porque no ha tenido éxito. Él considera que podría haberlo hecho mejor, aunque se justifica aludiendo a la mala etapa que estaba atravesando. Los medios hablaban de su relación sentimental y él no se lo merecía, pues nunca comercializó con su vida.

Patricia estará cerca del presentador siempre que lo necesite, de hecho ya viven juntos en un chalet situado a las afueras de Madrid. Se han convertido en una pareja icónica, por eso hay tantos reporteros que están deseando conocer sus secretos. Pero de momento lo único que está claro es que no van a vender nada: tienen claro cuál será su camino.

Christian Gálvez desvela sus sentimientos reales

Christian ha señalado a su novia para explicar cómo superó su etapa más dura, asegura que salió adelante gracias a ella. “Después de la oscuridad siempre hay luz y conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, al final y a pesar de todo, las rosas florecieron, gracias”.

Gálvez está completamente enamorado, lo que no quiere decir que su experiencia con Almudena Cid fuese mala. Lo único que sucedió es que se dio cuenta de que iba a ser más feliz lejos de ella. Intentaron que el divorcio fuera amistoso, pero no lo consiguieron y todos los secretos salieron a la luz.