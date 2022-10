Christian Gálvez y Patricia Pardo confirman que se ha acabado y publican una foto

No cabe duda de que en cuanto a su vida personal, Christian Gálvez está pasando una muy buena época. Y no es de extrañar, la verdad, porque desde hace unos meses que mantiene un romance con la mismísima Patricia Pardo, periodista de El programa de Ana Rosa.

La pareja de ellos se ha convertido en una de las más envidiables del mundo del corazón. Buena prueba de que ambos se profesan un gran amor es cuando se dedican públicamente mensajes de amor a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Eso sí, a pesar de que todo lo que tiene que ver con su intimidad va viento en popa, lo cierto es que el periodista no puede decir lo mismo en el ámbito profesional. Y es que Christian Gálvez vuelve a tener problemas en su profesión. Un nuevo varapalo que se ha sumado en su vida hace tan solo unos días y que va a poner en peligro, sin duda, su carrera en televisión.

Christian Gálvez se despide de su programa

Desde hace algún tiempo, se viene rumoreando que Christian Gálvez no está atravesando una buena época profesionalmente hablando. Durante el verano, se emitió un nuevo concurso de Telecinco, Esta noche gano yo, un formato que prometía sacar de los apuros a la cadena respecto a las bajas audiencias que estaba consiguiendo.

No obstante, por desgracia, el espacio presentado por Christian Gálvez no salvó a la cadena, sino todo lo contrario. El simple hecho de que viera la luz este concurso en el mes de agosto, no ayudaba para nada a que fuera todo un éxito.

Asimismo, cuando finalizó el concurso, lo único que le quedó al mismísimo Christian Gálvez fue Alta tensión, el formato que lleva conduciendo desde 2021. Eso sí, a finales del mes de septiembre se conoció que Mediaset cancelaba definitivamente dicho espacio.

El motivo de esta drástica decisión habría sido la misma que Esta noche gano yo: las malas audiencias que últimamente está consiguiendo Telecinco. Ahora, Christian Gálvez ha querido despedirse públicamente del que fue su espacio a través de su cuenta de Instagram.

"Un programa que hemos disfrutado muchísimo, un lugar donde personalmente he llorado, he reído y he aprendido junto a mi hermano Rafa Guardiola y a todo el equipo de Fénix Media Audiovisual".

"Gracias a los espectadores por acompañarnos, a pesar de los cambios durante todo este tiempo. Nunca sabes quién puede estar viéndote, y nunca dejaré de ver a quienes nos vieron. Algunos espectadores, literalmente, pueden cambiarte la vida", agradecía.

"Ha llegado el momento de decir adiós y, tal y como anunciaba cada vez que un concursante no superaba la repesca, un adiós significa un nuevo 'hola'". Desde luego, ha sido una dulce etapa para Christian Gálvez, pero ya es hora de nuevos cambios.

Justamente, tras esta despedida, todo el mundo no podía evitar preguntarse cuál sería el próximo proyecto televisivo de Christian Gálvez. Bien, como él mismo ya anunció en su momento, se pondrá próximamente al frente de un nuevo formato de la cadena, 25 palabras.

"Y ese saludo corresponde a 25 Palabras, un nuevo concurso que dentro de muy poco podremos compartir en Mediaset", zanjaba su mensaje.

Todos los detalles del nuevo formato de Telecinco, 25 palabras

Por lo poco que se sabe del nuevo programa presentado por Christian Gálvez, se trata de un quiz show, que es una adaptación de un formato estadounidense. El concurso consistirá en que dos grupos tendrán que competir para conseguir el anhelado premio. Pero, ¿cómo lo harán?

Los concursantes en cuestión deberán pujar y cuando acuerden un número de palabras deberán dar pistas a su compañero con el fin de que adivine cuál es la palabra secreta.

De hecho, este nuevo espacio puede sacar en apuros a la cadena y competir con el ya veterano Pasapalabra, uno de los programas estrella de Antena 3.