Christian Gálvez y Patricia Pardo confiesan lo del embarazo a su familia

Para Christian Gálvez, este año está siendo muy especial. No es para menos la verdad porque tras separarse definitivamente de la que fue su pareja durante más de una década el pasado mes de diciembre, Almudena Cid, el presentador volvía a ilusionarse.

La responsable que le robó el corazón al de Móstoles fue, nada más y nada menos, Patricia Pardo, colaboradora de El programa de Ana Rosa. Ambos empezaron una relación el pasado mes de febrero y, a partir de entonces, el noviazgo no ha podido ir sino a mejor.

De hecho, buena prueba de ello es que recientemente ambos han dado un paso más allá en su relación. Se han ido a vivir juntos en una lujosa vivienda situada al norte de la ciudad de Madrid.

Sin duda, la pareja está avanzando a pasos agigantados. ¿Cuál será el próximo paso que darán? Lo cierto es que todo apunta a que Christian Gálvez y Patricia Pardo podrían ya estar preparados para tener su primer hijo en común.

Christian Gálvez y Patricia Pardo podrían convertirse en padres

Cuando salió a la luz la noticia de la separación entre Christian Gálvez y Almudena Cid, todos los medios no podían evitar preguntarse cuál sería el verdadero motivo. Muchos rumores señalaron que el presentador había tomado esa decisión porque tan solo meses después rehacía su vida al lado de otra mujer.

Sin embargo, al final se destapó que una de las posibles causas de que el matrimonio pusiera punto y final a su historia de amor habría sido el tema de tener hijos. Y es que para el de Móstoles, convertirse en padre es uno de sus mayores sueños, pero no fue posible porque la actriz no estaba preparada para pasar por la maternidad.

Ella misma se sinceró en su momento sobre convertirse en madre en el programa Viva la Vida. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo”, añadió. “Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", explicó.

Asimismo, no estaba dispuesta a dejar a un lado su carrera como deportista profesional, que por aquel entonces estaba en su punto más álgido. Eso sí, cuando la vitoriana estaba más que dispuesta a dar ese gran paso, repentinamente, Christian Gálvez no quiso seguir con su matrimonio.

Pero ahora, que el periodista mantiene una relación de lo más seria con Patricia Pardo, este deseo podría cumplirse. Pese a que la presentadora ya tiene dos hijas, Aurora y Sofía, fruto de su anterior matrimonio, está más que dispuesta a pasar nuevamente por la experiencia de la maternidad.

El primer objetivo de la feliz pareja era irse a vivir juntos, pero ahora se está empezando a rumorear que podrían dar el gran paso, algo que les haría mucha ilusión. Pero por el momento, ambos no han confesado abiertamente que a corto plazo se convertirán en padres.

El deseo de Almudena Cid de convertirse en madre

Por parte de Almudena Cid, lo cierto es que hace unos días habló con El Mundo para revelar si tenía intención de ser madre algún día. Tal y como ella misma aseguró, sí que le gustaría quedarse embarazada.

"¿Los periodistas realmente saben lo que escriben? Lo digo porque yo he leído de todo. Por ejemplo, como que no quiero ser madre", empezaba diciendo. "Y no es así", aclaraba.

"La gente habla de tu vida personal sin saber... ¡Y es alucinante! Y, en este caso, vuelven a colgarle el San Benito a la mujer otra vez", decía. Por lo que, quizás, en un futuro no muy lejano tengamos, por un lado, bebé de Christian Gálvez y Patricia Pardo y, por otro, de Almudena Cid.

