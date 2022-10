Christian Gálvez, mudo al saber cómo es el tratamiento que no deja dormir a su novia

Christian Gálvez se quedaba pegado a la pantalla de televisión este lunes a primera hora de la mañana mientras su pareja esperaba en plató la llegada de su jefa. Patricia Pardo estaba más nerviosa que nunca porque había llegado el día de recibir a Ana Rosa Quintana en Telecinco.

La veterana comunicadora tenía los nervios a flor de piel. Y no era para menos, después de estar casi un año fuera de la televisión al verse obligada a tratarse del cáncer que le diagnosticaron en 2021.

Christian Gálvez ha sido consciente de que su pareja, Patricia Pardo, ha estado preocupada por su jefa durante este largo tiempo en el que no la hemos podido ver delante de las cámaras.

Christian Gálvez confirma que ha sido un día con los nervios a flor de piel

Christian Gálvez era sabedor de que este era un día muy importante para su chica y la presentadora gallega estaba ansiosa porque llegase ese momento. No quería que nada saliese mal en este regreso tan esperado de la jefa de Unicorn Content.

| Telecinco

Ana Rosa apareció en plató a eso de las 8:55 llena de ilusión. Así, la compañera de Patricia Pardo le contó a toda su audiencia sus sensaciones después de alejarse durante tantos meses de su hábitat natural.

Además de pronunciar un breve 'speech' en los primeros minutos de El programa de Ana Rosa, la presentadora había programado una rueda de prensa posterior.

Christian Gálvez es consciente de que el tratamiento ha sido duro

Lo había organizado así para que los compañeros de la profesión pudiesen preguntarle por todas las cuestiones que quisiesen sobre esta etapa en la que ha estado en un segundo plano.

Especialmente, los compañeros de los medios de comunicación han hecho hincapié en cómo está actualmente la salud de la presentadora. Y cómo ha sido el proceso del tratamiento que ha tenido que llevar la periodista hasta el día de hoy.

| Europa Press

La comunicadora, especialmente contenta por verse de nuevo útil en un plató de televisión, ha hablado sin tapujos sobre cómo ha vivido todo este proceso.

"He necesitado 16 de quimio, 15 de radio y dos intervenciones, incluidas parte de los ganglios linfáticos", enumeraba ante el impacto de todos los presentes y de Christian Gálvez.

Ana Rosa desvela en detalle el infierno vivido

"Creo que esto hay que tomárselo con mucho cuidado con el lenguaje, no crear falsas expectativas. He acabado un tratamiento, me encuentro estupendamente. Pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años", ha desvelado cargada de fuerzas y con el deseo de recuperar su rutina laboral.

| Mediaset

Además, la presentadora madrileña no ha querido dejar pasar el enorme cariño que ha recibido por parte de todos sus seguidores, que le han parado por la calle en numerosas ocasiones.

"Tengo una deuda eterna por el inmenso cariño que me ha llegado de ustedes, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. Ha sido enorme el cariño que he recibido por la calle, por WhatsApp, y muchísimo amor de mi marido, mis hijos y mis amigas", ha confesado.

Ha dejado claro que sin su apoyo constante el proceso hubiese sido más difícil. Eso sí, Ana Rosa no ha perdido el foco y sabe que su recuperación aún no ha terminado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Una vez que acaba la quimio, la radio, las intervenciones quirúrgicas, te queda un tratamiento de pastillas, una de cinco años y otra de dos años. Y con analíticas prácticamente todos los meses y revisiones con escáner cada trimestre", ha observado en directo.