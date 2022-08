Christian Gálvez, intranquilo al descubrir que lo de su primer hijo no es secreto

Christian Gálvez ha vuelto a ser noticia. Y es que, acaba de salir a la luz uno de sus secretos mejor guardados de su relación con Almudena Cid.

A finales del mes de diciembre, los medios de comunicación españoles se hicieron eco de una inesperada noticia. Después de 15 años juntos y 11 como marido y mujer, el presentador de Telecinco y la exgimnasta rítmica tomaron la decisión de poner punto y final a su matrimonio.

Desde entonces, ambos se han convertido en dos de los protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país. Y, aunque cada uno ya ha rehecho su vida, no hay ninguna duda de que la que peor lo ha pasado ha sido la actriz.

Nada más saberse esta decisión, Christian Gálvez decidió no esconderse más y optó por hacer pública su relación con la presentadora de El programa de Ana Rosa,Patricia Pardo.

El escritor y la presentadora están viviendo una auténtica historia de amor, a pesar de saber lo mucho que le ha costado a la vasca levantar cabeza.

Ahora, Christian Gálvez se ha quedado de piedra al ver el último movimiento que ha hecho su exsuegra. Y es que, después de tantos meses, la madre de Almudena ha vuelto a la carga para confesar uno de los secretos mejor guardados del televisivo.

Christian Gálvez no quería que esto saliera a la luz

Christian Gálvez no ha podido ocultar más lo que pasó entre él y Almudena Cid justo antes de separar sus caminos. Y es que, un nuevo tuit de la madre de la exgimnasta ha dejado al descubierto los planes que tenía el matrimonio.

Según ha revelado Mina Tostado en su cuenta de Twitter, el presentador y la actriz estaban intentando tener a su primer hijo justo antes de romper su relación. Esta confesión se produjo hace unos días cuando un usuario de esta red social decidió criticar a Almudena.

"Señora, ni sé ni me importa con quién está el zagal. Lo que sé es que, si una mujer sana y en pareja no quiere tener hijos, está defectuosa, rota, no sirve".

Tras hacerse eco de este mensaje, la exsuegra de Christian Gálvez no se lo pensó dos veces a la hora de defender públicamente a su hija. "Guarde su insulto machista y además, no es cierto. Estaban en ello", aseguró la mujer.

Con estas palabras, Tostado dejó muy claro que, al contrario de lo que se había dicho durante todos estos años, Almudena y el presentador si querían ampliar la familia y que, justo antes de firmar los papeles del divorcio, habían tomado la decisión de tener un hijo juntos.

Christian Gálvez ha sido duramente atacado

Desde que salió a la luz la ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid, los familiares de la exparticipante de Masterchef Celebrity no han parado de defenderla públicamente.

El pasado mes de marzo, algunos seres queridos de la deportista decidieron hablar con la revista Semana para contarles, en exclusiva, qué es lo que había pasado en realidad.

Y es que, según señalaron en aquel momento, "A Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué".

La exsuegra de Christian Gálvez y otros miembros de la familia de Almudena estaban seguros de que el motivo de este divorcio fue la relación sentimental del escritor con la periodista Patricia Pardo. Tal y como aseguraron, ellos "ya estaban juntos" antes de que el mostoleño dejara a su hija.

Esta teoría del entono de Almudena Cid cobra sentido después de conocer el último gesto que tuvo el presentador de Esta noche gano yo con la que era su mujer.

"En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama «tienes las llaves de mi corazón». Hasta hicieron una reforma en casa".