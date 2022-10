Christian Gálvez desvela el dato menos conocido de su vida fuera de la tele

Christian Gálvez siempre se ha mostrado muy hermético con todo lo relacionado con su vida privada. El presentador no está atravesando su mejor momento a nivel profesional.

Desde que Antena 3 se hizo con los derechos de Pasapalabra, el presentador se quedaba sin su programa estrella. Y aunque Mediaset le ha ofrecido distintos programas, ninguno parece haber calado en la audiencia.

Christian siempre ha sido muy celoso de su vida privada y ha intentado mantenerla al margen de la vida pública. Sin embargo, hace tan solo unos meses compartía una bonita instantánea en redes sociales. En ella, el presentador acercaba a sus seguidores a una parte de él mucho más emocional y alejada a lo que nos tiene acostumbrados.

Christian Gálvez y la foto que ha sorprendido a muchos

Trabajar en el mundo de la televisión y no verte salpicado es algo muy complicado. Pero Christian siempre lo ha intentado, pese a estar en el foco mediático durante años.

Y eso que la familia de su ex no se lo está poniendo nada fácil. La madre de Almudena Cid se despachaba a gusto con el presentador, lo llegó incluso a tachar de "mentiroso".

Hace tan solo unas semanas, la madre de Almudena se aventuraba a revelar una importante confesión en redes sociales. A través de un tweet confirmaba que la pareja estuvo planteándose la paternidad antes de separarse.

Esto desató todas las polémicas, lo que además hizo que muchos señalaran la mala relación de ambos.

Ante todo este aluvión de críticas, el escritor ha preferido mantenerse al margen por completo, ya que él nunca quiere entrar en polémicas. Christian es muy reservado en cuanto a los aspectos de su vida personal se refiere. Sin embargo, hace unos meses, sorprendió mucho a sus seguidores con una fotografía que hizo pública en su cuenta de Instagram.

El presentador quiso demostrar públicamente el amor que le tenía a su madre con una instantánea. La fotografía iba acompañada de un precioso texto donde mostraba todo su amor y cariño:

"¿Qué es una madre? La persona que hace el trabajo de veinte personas gratis. Alguien que puede hacer el trabajo de todos, pero cuyo trabajo nadie puede hacer", así comenzaba el texto que publicó Gálvez.

La publicación terminaba con unas palabras de agradecimiento a su madre: "Así que gracias por dejar siempre atrás mis pequeñas imperfecciones. Te quiero, mamá", finalizaba.

La mala racha profesional de Christian Gálvez

Los últimos años no solo han sido muy convulsos en el ámbito personal, sino también en el profesional. Aunque Christian lleva muchos años vigente en los medios de comunicación, sin duda alguna lo que le dio toda la popularidad fue Pasapalabra.

Para el presentador ver cómo perdía el programa que se lo dio todo no tuvo que ser nada fácil. Desde entonces Gálvez no ha levantado cabeza. Sus últimos proyectos no han suscitado ni el más mínimo interés en la audiencia.

Hace menos de una semana, el presentador se despedía de Alta Tensión, su último programa, donde había reconocido habérselo pasado muy bien.

"Hoy despedimos Alta Tensión, un programa que hemos disfrutado muchísimo, un lugar donde personalmente he llorado, he reído y he aprendido junto a todo el equipo".

"Quiero agradecer cómo los concursantes me han sabido ayudar, y hacerme mejor día a día. Nunca olvidaré todo lo que han hecho por mí mis compañeros", escribía Gálvez.

Según confirmaba la cuenta de Twitter de Mediaset, Christian Gálvez será el presentador de un nuevo formato que estaría a punto de estrenarse. Solo queda esperar a ver si la respuesta de la audiencia es mejor.

