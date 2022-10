Christian Gálvez decide qué hacer con su primer hijo y deja muda a Patricia Pardo

Christian Gálvez es un presentador de televisión que vive uno de los mejores momentos a nivel personal. Y todo después de enamorarse de Patricia Pardo hace poco más de un año.

Su ruptura con Almudena Cid fue más mediática de lo esperado. Eso sí, sabía que tras dejarlo con la chica con la que compartió 15 años, los focos apuntarían hacia él después de lo contado por la exgimnasta olímpica.

Y es que Almudena no tenía consciencia de que Christian Gálvez quería separarse. Vio cómo, de buenas a primeras, su existencia dio un vuelco de 180° y que el hombre de su vida se iba con una presentadora conocida de Telecinco.

Christian Gálvez tiene claro que quiere ser padre cuanto antes

Lo cierto es que el comunicador tuvo que pasar el trago como pudo y dándole normalidad a una relación que desde hace un tiempo va viento en popa. Ambos han ido dando pasos, poquito a poco, y han afianzado su relación en tan solo unos meses.

Incluso les hemos visto hace un tiempo en el plató de El programa de Ana Rosa sentados en el mismo sofá y hablando de su relación con normalidad.

Christian Gálvez, que no quedó bien parado de esa traumática ruptura, según su exmujer, quiere olvidar esa etapa y centrarse en un objetivo junto a Patricia Pardo.

Estamos hablando de un deseo del presentador de Telecinco que no pudo cumplir en los 11 años de casados que vivió con Almudena Cid. El caso es que el televisivo nunca ha sido padre. Siempre le ha gustado serlo, pero Cid le dio largas en su día y ahora quiere que su pareja Patricia Pardo le dé un retoño.

El presentador ya se lo ha pedido a Patricia Pardo

Recordemos que Patricia Pardo ya es madre de dos niñas de su anterior matrimonio, Aurora y Sofía, y ambas tienen seis y tres años, respectivamente.

Hace unos meses, Christian fue más sincero que nunca. Compartió una fotografía junto a su querido padre, escribiendo a su vez un curioso texto con diferentes indirectas que no dejaron indiferente a nadie.

"Si alguna vez soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos la mitad de lo que significas para mí". Estas eran las palabras con las que el televisivo le profesaba su cariño a su padre.

Lo cierto es que Christian aseguraba también que le "flipan" los niños. "No sé si tengo buena mano, pero me gusta jugar con ellos, tengo paciencia, me gusta hacer el robot, el gorila y lo que haga falta". Así se confesaba este en una publicación que se viralizó en cuestión de minutos por lo sorprendente de la misma.

La obsesión del comunicador de Telecinco por la paternidad

Gálvez no esconde su deseo de que la paternidad llegue a su vida. E incluso también puso el foco en su hermana Ainhoa, a la que también le desea que tenga un hijo pronto.

"Estoy deseando que sea madre", sentenciaba Christian Gálvez, y aprovechando el momento, felicitó el nacimiento de su sobrina, la hija de Tamara, hermana de su actual pareja, Patricia Pardo.

Ahora la pelota está en el tejado de Patricia Pardo. Debe pensarse bien si está en una edad y en una situación personal óptima para volver a quedarse embarazada. Algo que haría muy feliz al chico con el que pasa su vida desde hace un año.

Con Almudena Cid no lo consiguió. Veremos si esas indirectas que lanza en las redes sociales hacen ver a su chica que es el momento de tener otro retoño. Así, podrían aumentar la familia de una vez por todas.