Christian Gálvez confirma a Patricia Pardo que lo va a hacer ya

Christian Gálvez tiene una sobrada experiencia como presentador de televisión. Después de más de 20 años en el medio, sabe el esfuerzo que cuesta mantenerse tanto tiempo al pie del cañón delante de las cámaras.

Christian Gálvez ha pasado por todo tipo de experiencias televisivas y su faceta de presentador es por todos conocida después de verle en programas como Pasapalabra o Alta tensión.

Hay que recordar que ese debutaba en el medio como reportero de CQC a primeros de los 2000, pero siempre le gustó su faceta de presentador. Este ha sido todo un icono en el citado Pasapalabra, hasta que el programa cambió de cadena y, a partir de ahí, la trayectoria de Christian se fue complicando poco a poco.

Ya no tenía el mismo seguimiento de la audiencia como cuando presentaba el formato actual por excelencia de Antena 3.

Christian Gálvez le comunica a su pareja que lo hará de inmediato

El caso es que con Alta tensión no ha acabado de funcionar del todo y las audiencias le dieron la espalda demasiado tiempo. Por ello, el ex de Almudena Cid ha visto cómo su programa desaparece de la parrilla para desgracia del madrileño y de su pareja, Patricia Pardo.

Ambos están más unidos que nunca desde que comenzasen su relación. Y se apoyan en estos momentos en los que el presentador tiene que decir adiós a un nuevo programa que ha conducido con la mayor profesionalidad. Al igual que lo hizo en El tirón o Esta noche gano yo.

Estos dos últimos, sin duda, han sido los espacios menos valorados por la audiencia y fueron retirados a las primeras de cambio, ya que no acaban de enganchar a los espectadores. Ahora, sabiendo que Alta tensión ha finalizado sus grabaciones, Christian Gálvez se ha despedido de esta etapa en sus redes sociales.

La emotiva despedida antes de afrontar un nuevo reto

El comunicador ha dicho adiós a través de un mensaje muy emotivo. Y es que ha publicado un post acompañado de varias fotografías en el que muestra el cariño que le ha tenido al citado espacio.

Afirmaba Christian en su cuenta de Instagram que ha sido un programa en el que "ha disfrutado muchísimo, ha llorado, reído y aprendido junto a todos lo que formaban Alta tensión. Seguimos caminando. Y lo más importante de todo: mi camino está lleno de luz", ha sentenciado de forma tajante en sus redes sociales.

Además, el presentador de Telecinco ha agradecido a los concursantes y especialmente a la audiencia por el respeto que le han mostrado cada día.

Gálvez ya está preparado para echar a andar el concurso

A su vez, este ha dejado claro que no olvidará jamás todo lo que han hecho por él sus propios compañeros. Esta despedida no ha sido fácil, pero Christian Gálvez sabe que sus jefes no le han dejado tirado.

Y es que todo apunta que en los próximos días estrenará un nuevo concurso en Telecinco, 25 palabras, que ocuparía la franja de Sálvame Sandía, entre las 20:00 y las 21:00.

Es una franja maldita para Mediaset que no acaba de cuajar, y es que los jefazos de la cadena de Fuencarral ya lo han intentado todo. Pero no han podido derrocar el férreo liderazgo de Pasapalabra, que cada día sigue creciendo en audiencias.

Y lo está haciendo, más aún si cabe, después del estreno de Y ahora Sonsoles. Un nuevo formato que ha aupado todavía más al programa más seguido de las tardes televisivas desde hace muchos años.