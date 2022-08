Christian Gálvez asume que todo está yendo mal y su nueva pareja no lo entiende

No hay ninguna duda de que Christian Gálvez no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. A pesar de que su relación con Patricia Pardo va viento en popa, hay una parte de él que no consigue despegar.

Durante varios años, el exmarido de Almudena Cid ha sido una de las grandes bazas de Mediaset España. Y es que, con la llegada de Pasapalabra a la parrilla de Telecinco, este grupo audiovisual vio cómo sus índices de audiencia se disparaban.

| GTRES

Pero las cosas se empezaron a torcer cuando este famoso concurso desapareció de la cadena y regresó a Antena 3. Desde entonces, Christian Gálvez no ha encontrado su sitio dentro en la pequeña pantalla.

Poco después, la pareja sentimental de la presentadora de El programa del verano recibió una nueva oportunidad de la mano de Alta tensión, pero el pasado mes de septiembre de 2021, Mediaset decidió mover este concurso de Telecinco a Cuatro tras los pobres datos de audiencia que estaba registrando.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Aunque todo apuntaba a que dentro de esta nueva cadena el programa iba a encontrar su sitio, parece que la nueva apuesta capitaneada por el mostoleño no llegó a cumplir con las expectativas.

Ahora, Christian Gálvez ha vuelto a recibir un duro golpe por parte de la audiencia de Mediaset España. Y es que, desde la salida de Pasapalabra, este conocido escritor no ha sido capaz de encontrar su hueco dentro de la televisión.

| Mediaset

Un nuevo mazazo para Christian Gálvez

Parece que a Christian Gálvez no le van muy bien las cosas, profesionalmente hablando. Y es que, desde que Telecinco tuvo que cancelar el programa Pasapalabra, el presentador no ha dejado de dar tumbos dentro de Mediaset España.

Durante todos estos años, esta empresa audiovisual se ha negado dejar a su trabajador abandonado. Por eso, desde que este conocido concurso desapareció de su parrilla, el novio de Patricia Pardo ha sido el encargado de conducir otros formatos como Alta tensión o Esta noche gano yo.

Este último se ha convertido en una de las principales bazas de Telecinco para conseguir recuperar toda la audiencia que ha perdido en los últimos meses.

Este espacio, que fue estrenado hace apenas unas semanas, enfrenta a varios famosos de nuestro país en imposibles desafíos. Christian Gálvez y Carolina Cerezuela se convirtieron en sus maestros de ceremonia y en la principal apuesta de la empresa de Fuencarral, pero las cosas no han salido cómo se esperaba.

Y es que, desde su llegada a la parrilla de Mediaset, este programa no ha dejado de acumular pésimos datos de audiencia. Por eso, a los directivos no les ha quedado otra opción que tomar cartas en el asunto.

Tras dejar un periodo de tiempo prudente, este grupo de comunicación se ha dado cuenta de que el formato no ha conseguido aumentar el número de espectadores. Así que la única opción que les ha quedado es cambiar su estrategia y mover Esta noche gano yo al late night de los martes de Cuatro.

| Mediaset

De esta forma, la franja de las 22:00 horas ha quedado totalmente libre y el formato ha pasado a ocupar el espacio comprendido entre las 00:00 horas y la 1:30 horas de la madrugada.

Esta decisión se ha tomado después de hacer una comparativa de los datos de audiencia que obtuvo al principio de su emisión con los últimos registrados. Y es que, del 11,8% de share con el que el concurso comenzó sus emisiones, ha pasado a tener menos de un 7% en la última semana.

Ante este complicado panorama, Christian Gálvez sigue sin encontrar su hueco dentro de la parrilla de Mediaset España, aunque puede estar muy tranquilo, ya que sabe de sobra que sus jefes no están dispuestos a abandonarlo a su suerte.