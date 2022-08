Chenoa, triste al confesar qué ha perdido desde que se enamoró de Miguel Sánchez

Chenoa no se puede creer todo lo que ha perdido desde que comenzó su relación sentimental con Miguel Sánchez Encinas. Y es que, desde que se enamoró del doctor, ha sufrido alguna que otra pérdida.

El pasado 17 de julio, la cantante y el urólogo por fin se dieron el 'sí, quiero' después de tener que posponer la boda a causa del coronavirus.

Y, aunque la pareja y el resto de invitados vivieron un día muy especial, lo cierto es que Chenoa echó mucho de menos a dos de sus grandes compañeros de vida.

Ahora, la artista acaba de rescatar del baúl de los recuerdos una fotografía que le trae dolorosos y emotivos momentos a la mente.

Chenoa llora la muerte de sus dos compañeros

Chenoa se ha puesto emotiva y prueba de ello ha sido su última publicación de las redes sociales. Este jueves 11 de agosto, la participante de la primera edición de Operación triunfo acudió a su perfil de Instagram para compartir una imagen de su pasado.

En ella, se puede ver a la mujer de Miguel Sánchez Encinas hace unos años, junto a sus inseparables amigos de cuatro patas, Shirly y Jackie.

Con esta emotiva instantánea, en la que aparece sentada al borde de una piscina, Chenoa ha querido recordar a sus dos compañeros de vida que, según se puede interpretar, ya no están junto a ella.

"Ellas dos están ya correteando en su paraíso. Se las extraña mucho. Encontré esta foto que habla por sí sola jajajaja", escribió la cantante en la descripción de dicha publicación.

Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar y, en menos de 24 horas, esta publicación ha logrado superar ya los 6.000 likes.

Además, varios de sus fans han decidido compartir sus tristes experiencias. "El lunes en la noche falleció mi gran amigo perruno. Muy triste y devastador. Me quedan sus bellos recuerdos".

Aunque, otros han aprovechado para mandarle a Chenoa mensajes de apoyo. "Se les quiere tanto, tanto, como el vacío que dejan. Estos dos fueron muy afortunados y se fueron sabiéndolo".

"Es cierto, se les quiere muchísimo. Mi perrita Samantha se nos fue en abril, después de 14 años y no hay día de que no me acuerde de ella. Hermosa foto", ha escrito otro de sus followers.

Los planes familiares de Chenoa y Miguel

El pasado mes de julio estuvo de lleno de emociones para Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Y es que, no solo consiguieron celebrar su esperada boda, sino que además, tuvieron algún que otro evento familiar.

Tras el regreso de su luna de miel por Atenas y Malta, la extriunfita retomó todos sus compromisos. Durante el photocall de un importante evento social, la cantante no tuvo ningún problema en sincerarse con la prensa sobre sus planes de futuro junto al amor de su vida.

"Ya está hecho y, aparte, estoy contenta porque ya todo fluye y todo sigue adelante", aseguró Chenoa en relación con su enlace. "Ha sido un mes maravilloso, hemos podido descansar un poquito".

"Yo me sentía casada antes, pero ahora estoy casada de verdad. Muy bien, lo llevo muy natural, muy bien la verdad", confesó la artista, después de haber tenido que posponer la ceremonia durante dos años.

Pero las cosas se torcieron cuando las cámaras de Europa Press le preguntaron si habían pensado en ampliar la familia. "No, no, no, yo estoy muy bien así", aseguró. "Yo creo que ya estamos con el cupo cubierto, que es ser felices y ya".

"Ha sido un mes muy bueno porque hemos celebrado el cumpleaños de Miguel, mi cumpleaños, la boda, la luna de miel… ¿Qué más quieres?", aseguró Chenoa entre risas.