Chenoa se casa y ya hay su primera foto con su vestido de novia

¡Bodorrio, bodorrio! Chenoa se nos casa, por fin, después de dos años esperando el gran momento que la pandemia y otros asuntos obligaron a posponer.

Todo está ya en marcha para que este caluroso viernes la cantante mallorquina y el doctor Miguel Sánchez Encinas se den el 'sí, quiero'. El secretismo ha perseguido el enlace de Chenoa desde hace meses, en los que todo el mundo empezó a interesarse por la lista de invitados.

Básicamente, porque inicialmente estaban invitados todos los compañeros de la cantante en Operación Triunfo. Las restricciones de aforo obligaron a Chenoa a sentarse y a llenar de cruces su lista de invitados. Y cayeron algunos de los que triunfitos.

Hasta hace poco, nadie confirmaba ni desmentía nada y hasta el último momento no se ha sabido quienes de los televisivos cantantes iba a ir. Natalia Rodríguez fue la única que abiertamente explicó que sí había sido invitada por Chenoa y que ya había reservado billetes de avión.

Chenoa confirma la lista de invitados famosos a su boda

Chenoa ya se ha casado a las 13:30 horas. Durante la mañana ya han ido llegando los primeros invitados al evento y hemos podido descubrir los triunfitos más privilegiados. Así pues, además de Natalia, también están Gisela Lladó, Alejandro Parreño y Geno Machado.

A los cuatro se les ha visto llegar al aeropuerto y desplazarse en coche hacia la finca donde se celebrará el evento.

El lugar escogido es la Finca Comasema, una finca blindada en medio de la Serra de Tramuntana mallorquina. Para acceder a ella hay que recorrer un camino privado de 4 kilómetros y goza de unas espectaculares vistas de la isla de la calma.

La finca es una antigua e inmensa mansión rehabilitada que dispone de alojamiento para pasar la noche y de todos los lujos y comodidades.

Además de los triunfitos, ya han llegado otros rostros conocidos a Mallorca. Hemos podido ver a Ángel Llacer y Carlos Latre, compañeros de Chenoa en Tu cara me suena. Lolita estaba también invitada a asistir, pero no ha podido hacerlo por cuestiones personales.

Sí lo ha hecho tambén Soraya Arnelas, que también está ya en Mallorca para asistir a la fiesta.

Todos han visto como Chenoa llegaba al altar, mientras sonaba la canción de Notting Hill.

La exclusiva que ha puesto de los nervios a Chenoa

Chenoa finalmente se ha decantado por vender la exclusiva de su enlace a la revista ¡Hola!. Según informan varios medios, su pareja no era partidaria de esto, pues él ni es famoso ni quiere serlo y esto da pie a que le persigan los fotógrafos.

Esta decisión también ha obligado a la jurado de Tu cara me suena a mantener en secreto cualquier cosa que pudiese estropear sus planes. Se especuló mucho con el día 22 de junio como fecha del enlace. Finalmente, ha sido el día 17.

Tampoco se ha sabido hasta hace escasas horas el lugar; perdido en medio de la montaña. Ya se sabe también que el vestido que ha lucido la novia es de Hanniba Laguna, aunque ha habido cambios de última hora en el diseño. Finalmente ya hay las primeras imágenes de Chenoa vestida de novia circulando por Internet.

Una vez terminada esta gran celebración, Chenoa tiene previsto celebrar varias cenas con muchos de los que se han quedado fuera de Comasema.

Ya comentó hace un tiempo que, ante la imposibilidad de hacer una fiesta multitudinaria como tenía previsto inicialmente, iría haciendo cenas con grupos más reducidos. De este modo podrá ir celebrando su gran día con todos sus seres queridos.

No se ha hecho público el destino del viaje de novios que Miguel Sánchez Encinas y Chenoa tiene programado para celebrar su amor. La artista dijo que sí habría viaje durante el verano, pese a que por los compromisos profesionales de ambos no es descartable que no sea de forma inmediata.

A sus 46 años, Chenoa llega al día más feliz de su vida, junto a Sánchez Encinas, el hombre divorciado, con una hija y runner, que ha conquistado definitivamente su corazón.