Chenoa no se cree la excusa de David Bustamante para no ir a su boda

El enlace Chenoa sigue dando que hablar, sobre todo por las sonadas ausencias en el día más importante de su vida.

Son muchos los compañeros y amigos de 'OT' que no recibieron invitación, aunque ella misma se excusaba en que la pandemia le había obligado a reducir la lista de invitados.

"Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas. Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos", aseguraba la cantante.

"Tienes que tomar decisiones que te parten el corazón, pero yo necesito que los míos estén bien. Mi abuela tiene 98 años y no puedo permitirlo".

Sin embargo, hubo compañeros que sí recibieron invitación, pero que finalmente no pudieron ir. Ese es el caso de David Bustamante.

"No fui porque tenía compromisos", explicaba el de San Vicente de la Barquera. "No era plan de irme a tomar cuatro gin-tonic con ella, entonces me dejaba ko en el primero. Además, tenía compromisos y me tocaba estar con la niña".

"Hablé con ella. Le agradecí mucho la invitación, ha sido una pena, pero nos quedan muchas celebraciones", añadía, además de prometer que le daría su regalo de boda cuando la viese en persona.

"Yo fui invitado y no pude ir, desgraciadamente, pero le deseo lo mejor, hablé con ella el mismo día y al día siguiente".

Lo cierto es que se ha debatido mucho sobre la presencia de algunos triunfitos como Rosa López, Manu Tenorio o Nuria Fergó, que no fueron invitados al esperadísimo enlace.

De hecho, aseguran que "cuando Rosa y Núria se enteraron, pusieron cara de cuadro".

Eso, mientras ellas se limitaban a no entrar en polémicas y dejar el asunto a un lado. "Me encantaría ir, pero lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", comentaba Fergó al respecto.

Chenoa hace frente a las polémicas de enlace

Finalmente, los únicos compañeros que estuvieron presentes en el enlace fueron Gisela, Natalia, Alejandro Parreño y Geno.

De hecho, aprovecharon para cantar juntos e incluso le rindieron un bonito homenaje al fallecido Álex Casademunt.

No cabe duda de que Rosa López ha sido una de las que más dolidas se han mostrado con su íntima amiga por no invitarla a la boda.

"Estaba preciosa, la quiero muchísimo y que yo con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está. Somos amigas", decía sin querer entrar en detalles.

"Se me pone un nudo en la garganta porque veo que me preguntáis mucho pero le tenéis que preguntar a ella..."

"Pues me hubiera gustado ir, claro", insinuaba. Pese a ello, Rosa deja claro que ambas siguen manteniendo una gran relación.

"Laura es para comérsela", remarcaba. "Cada uno tiene que hacer del día de su boda el mejor de su vida, como quiera y eso es respetable. Pero es verdad que me ha dado envidia de los compañeros que han ido".

Aunque también dejaba muy claro que si ella se casase no dudaría en invitar a Chenoa.

Por suerte, la novia podrá resarcirse invitando a todos aquellos amigos que no pudieron ir a la boda con una fiesta privada.

"Se celebrará igual, compraré otra tarta de boda y no pasa nada, lo pasaremos genial", aseguraba.

Era Natalia, la benjamina del grupo, la que quiso quitarle hierro al asunto dejando claro que no hay ningún mal rollo entre los triunfitos.

"Cuando me junto con mis compañeros, pasa una cosa muy curiosa, es como si no pasara el tiempo, es decir, pueden pasar meses, incluso algún año sin vernos, pero cuando nos juntamos, no paramos de reír, cantar, divertirnos...", afirmaba emocionada.

"'OT' nos unió hace veinte años y después de tanto tiempo se han convertido en una parte fundamental en mi vida, somos como una hermandad que nos respetamos y apoyamos".

