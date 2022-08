Chenoa y Miguel Sánchez confirman que la historia se repite y que se van a divorciar

Chenoa y Miguel Sánchez no se pueden creer que la historia se vaya a volver a repetir. Y es que, a escasos dos meses de su boda, se acaban de enterar del nuevo divorcio que ocupará las portadas de la prensa social de nuestro país.

La concursante de la primera edición de Operación triunfo está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. Después de tener que posponer su enlace en varias ocasiones a causa de la pandemia de coronavirus, el pasado mes de junio por fin se dio el 'sí, quiero' con el amor de su vida.

Pero la situación sentimental de Chenoa no siempre fue un cuento de hadas. Durante su estancia en la academia musical más famosa de la televisión española, la cantante comenzó una relación con David Bisbal.

| GTRES

Y, aunque su romance prometía perdurar en el tiempo, nada más lejos de la realidad. Y es que, todos tenemos en la mente aquella fotografía de la mallorquina en chándal totalmente hundida tras su ruptura.

Desde entonces, el intérprete de Bulería comenzó una relación sentimental con Elena Tablada, la madre de su primera hija. Pero su relación con el de Almería tampoco llegó a cuajar y, años después, decidieron cortar la relación.

Desde entonces, Chenoa y la diseñadorade joyas estaban destinadas a ser enemigas públicas, pero ambas consiguieron dejar de lado sus diferencias y, a día de hoy, tienen una relación de lo más cordial.

Tanto es así que Tablada no tuvo ningún problema en mandarle un emotivo mensaje a la artista a pocos días de su esperada boda.

| Instagram

"Le deseo toda la felicidad del mundo, paciencia y mucha inteligencia y tolerancia. El matrimonio hay que estar todos los días trabajándolo y deseo que sea superfeliz".

Ahora, Chenoa se ha enterado de la peor de las noticias. Y es que, todo a punta a que el matrimonio de Elena se ha roto para siempre.

Chenoa y su marido se quedan sin palabras al enterarse de la noticia

Chenoa y Miguel Sánchez no se pueden creer lo que acaban de leer en las redes sociales. Y es que, después de que saliera a la luz que Elena Tablada y Javier Ungría habían tomado la decisión de pasar el verano por separado, se acaban de enterar de la última decisión que ha tomado la pareja.

Después de más de seis años de amor y una hija en común, la diseñadora y su pareja han decidido poner punto y final a su relación. Tras todos los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, ambos han decidido hacerlo oficial en sus cuentas de Instagram.

| Elena Tablada @hellentablada

A través de las historias de esta red social, Elena ha confirmado lo que era ya un secreto a voces. "Después de seis años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad".

"Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos", ha asegurado, dejando a Chenoa sin palabras.

Con estas palabras, la ex de Bisbal ha dejado claro que, a pesar de ser un momento muy doloroso, ha sido una decisión de mutuo acuerdo. "Quien me conoce, sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida y, si me veo en la posición de ponerlas en una balanza, siempre pesarán más ellas".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre", ha finalizado.