Chenoa descubre la verdad tras la boda y decide hacer borrón y cuenta nueva

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se daban el 'sí, quiero' el 17 de junio en Mallorca. Sin embargo, su boda sigue levantando ampollas, sobre todo por las personas que no pudieron asistir.

La extriunfita optaba por acortar la lista de invitados al máximo e invitaba tan solo a aquellas personas más cercanas a ella.

Así, dejaba fuera de lista a amigos tan importantes como Rosa López, que se quedaba de piedra al no recibir la invitación correspondiente.

| Europa Press

Chenoa dejaba muy claro que todo se debía a "la seguridad de los que son mayores", motivo por el que muchos no podrían venir.

Sin embargo, prometía organizar cenas con las personas que no habían podido ir para celebrarlo por todo lo alto.

Casi dos meses después de la celebración, parece que Chenoa se mantiene firme en su decisión e incluso se ha dado cuenta de muchas cosas.

Tanto es así, que ha compartido un significativo texto en sus redes sociales a modo de indirecta:

"Hay gente que quiero cerca, otra de la que me voy a alejar. Hay gente que iré a abrazar, otra que no pienso visitar más. Hay gente que extraño, otra que terminaré olvidando. Me estoy quedando con lo que es de verdad", apunta con severidad.

| Europa press

El misterio reside en si alguien de su entorno se dará por aludido, incluidos sus compañeros de Operación Triunfo. ¿Se ha enfriado la relación a raíz del desplante que les hizo en el día más importante de su vida?

A pesar de que ellos intentan hacer como si nada, queda patente el malestar que se ha instaurado en el grupito, dentro del cual Chenoa hizo una buena criba.

Chenoa deja claro quiénes son sus verdaderos amigos

"Con todos está todo bien. Nosotros nos queremos muchísimo", defendía Rosa López, a la que a pesar de todo se le nota muy dolida.

De hecho, Chenoa decidía invitar a la ceremonia tan solo a Natalia, Geno, Gisela y Alejandro Parreño, a los que está más unida.

"Después de veinte años, somos como amigos de cole y se han convertido en compañeros de vida", decía sobre ellos.

| La Noticia Digital

Además, tampoco faltaba un más que sentido homenaje a Álex Casademunt, que perdía la vida en un trágico accidente.

"No estáis aquí por casualidad. Estáis porque tenéis que estar. Es súper importante que os vayáis cada uno a vuestra casa sabiendo que os queremos un montón".

"Es súper emocionante veros aquí. Cuando he entrado, he visto a Miguel, pero cada vez que me giraba y os miraba decía: 'Sí, teníais que estar'", apuntaba emocionada Chenoa.

| Instagram @holacom

"A veces, uno tarda un tiempo en aprender a dejar de ser narcisista y querer a la persona que tiene a su lado. A mí me ha costado un poquito, pero he tenido la suerte de encontrar a Laura", apuntaba Miguel, que deja claro que adora a su mujer.

Por otro lado, la polémica también estuvo servida con el famoso ex de la argentina, David Bisbal, que optaba por echar balones fuera.

"David, no sé si te has enterado. Chenoa por fin se casa, e imagino que estás muy feliz por ella" le decían los reportes. Algo ante lo que él se negaba a responder poniendo cara de circunstancia: "Lo siento mucho, pero yo hablo de mis cosas", sentenciaba.

También Nuria Fergó se quedaba de piedra al no recibir invitación. "Yo creo que ella explicó perfectamente el tipo de boda que va a ser y cómo lo quiere celebrar, entonces yo no tengo nada más que decir", se defendía la cantante.

"Simplemente que va a ser muy feliz y que pase el día como algo maravilloso", expresaba. "Estáis liando todo", acusaba a los periodistas. "Yo creo que no tenéis noticias y estáis buscando lo que no hay".