Chenoa confirma que él no ha sido sincero nunca porque solo buscaba dinero y fama

Chenoa ha pasado uno de los veranos más especiales de su vida, pues ha sido el primero como mujer casada. De ahí que lo ha vivido intensamente y siendo muy feliz, pero esta alegría se ha visto empañada por una información que ha recibido. Ha conocido que una de sus amigas tiene al lado a un hombre que solo podría quererla por interés.

Nos estamos refiriendo a Rosa López. Y es que al chico de esta, Iñaki García, se le acusa de estar llevando fatal la carrera de la granadina e incluso de estar destrozando la misma.

Chenoa conoce a la pareja de su amiga

La ex de David Bisbal tiene buena relación con Rosa, a pesar de que no acabó invitándola a su boda con Miguel Sánchez Encinas. Por esto, sabe que la ganadora de OT lleva dos años saliendo con Iñaki, un policía al que conoció en un concierto de Marta Sánchez. Tan feliz está que incluso no ha dudado en dar una exclusiva en prensa para presentarlo oficialmente.

Laura Corradini ha visto además que la pareja ha acudido a algún programa y que allí se han declarado su amor a los cuatro vientos. Incluso han llegado a reconocer que no descartan la boda ni siquiera ser padres. La andaluza ha manifestado públicamente que “es el hombre más bonito de la faz de la Tierra”.

“Me ha robado completamente el corazón. Toda mi vida esperándole y sí, él estaba, y aún no me lo creo”.

Chenoa descubre las acusaciones

La cantante mallorquina es consciente de que su amiga está muy feliz al lado de García. Pero quizás lo que no sabía es lo que ahora ha salido a la luz. En concreto, ha aparecido una información que lo señala como un interesado y como una persona que está destruyendo la carrera de Rosa.

En el programa Socialité es donde se ha expuesto que personas del entorno de López están muy preocupados por ella. El motivo es que su novio ha decidido ser el encargado de ejercer de su representante y no está gestionando las cosas como debería. Es más, está actuando de manera extraña, lo que ha hecho saltar las alarmas.

El espacio de Telecinco la ha dado gracias a tener una fuente sólida sobre esta información. Y esta no es otra que un amigo y periodista de la granadina. Él ha dicho: “Los artistas cuando están promocionando canciones y discos acceden a casi todas las peticiones de entrevistas que tenemos sin ningún problema”.

“Y en esta última ocasión hemos tenido un problema con Rosa López. La persona que la está llevando en la actualidad, que es su novio aunque no quiere decir que es su novio, tiene una idea de lo que quiere ser Rosa, pero no tiene consciencia de lo que realmente es ella. Él cree que la manera de convertirla en estrella es tratarla como una estrella”.

La intérprete de Cuando tú vas se habrá quedado estupefacta con estas afirmaciones, pero también con otras que dicha fuente ha realizado después. Y es que ha manifestado: “Si no hay dinero por medio no le da el valor y no le pone el mismo interés. No entiende mucho cómo va este negocio y entrevistas que toda la vida han sido gratuitas ahora él va pidiendo dinero por adelantado”.

“No sé si es que estará pasando una mala racha económica, si es que esta persona necesita enterarse de cómo funciona el medio... La verdad es que nos hemos quedado sorprendidísimos”.

Ahí no ha quedado todo, pues este periodista amigo de Rosa ha afirmado que su chico está haciendo algo surrealista. Así, ha explicado: “Es Iñaki, pero también se llama Nacho. Utiliza diferentes nombres y ahí despista un poco”.

“Quiere hacer creer que hay un equipo, que hay una serie de personas, incluso se ha hecho una camiseta que pone staff”.

Chenoa ha escuchado además la preocupación que existe entre todos los que quieren a la granadina. Como indica el testigo de Socialité, “creemos que López no sabe cómo está funcionando ahora mismo su carrera ni la imagen que está trasladando conmigo y con otros compañeros. Esto se comenta en la profesión".