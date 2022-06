Chenoa le confirma por sorpresa a su marido Miguel que se ha terminado

Chenoa todavía vive en el sueño del que fue protagonista el pasado viernes. La vocalista mallorquina ha salido airosa y triunfante de su espectacular boda con Miguel Sánchez Encinas.

Un evento que le ha costado proteger de las miradas indiscretas y que le ha traído de cabeza durante casi tres años. Tuvo que suspenderlo un par de veces y ha hecho decena de cambios desde que ella y su ya marido decidieron casarse. Estos últimos meses, la prensa la ha perseguido para conocer la lista de invitados a la fiesta, los detalles del vestido, el día o la ubicación del evento.

Ella ha sido una tumba hasta el final y ha logrado su doble objetivo. Por un lado ha celebrado un bodorrio que se recordará durante mucho tiempo. Por el otro ha protegido la exclusiva que tenía firmada y que le ha reportado un buen pellizco económico.

Desde este miércoles son ya públicas todas las imágenes e informaciones sobre el enlace. Chenoa, guapa y radiante como nunca, se define como una mujer enamorada y que ha encontrado al hombre perfecto en el momento perfecto.

Su vida amorosa va viento en popa y tras este idílico punto y seguido en la vida de la cantante, la rutina y el día a día siguen. Y la primera mala noticia de la temporada no ha tardado en llegar a la vida de la triunfita

Chenoa recibe una mala noticia a pocos días de su boda

A Chenoa se le acumula el trabajo. Es de las pocas famosas que se dio a conocer en un programa de televisión de talentos y que sigue trabajando con intensidad más de veinte años después.

Últimamente tiene la música algo olvidada. Ha preferido centrar su carrera en la televisión, donde puede demostrar su desparpajo, profesionalidad y talento en varios proyectos. El que más proyección le ha dado últimamente es el de ser jurado de Tu cara me suena.

El programa presentado por Manel Fuentes es una fiesta de música, humor, disfraces y muy buen rollo, en el que Chenoa se siente como en casa. Sin embargo, hay otro espacio televisivo que le hace especial ilusión.

Se trata de La noche D. Ha sido una de las apuestas fuertes de Televisión Española para el prime time de los martes. Presentado por Dani Rovira inicialmente y con Eva Soriano en la tercera edición, mezcla cultura y entretenimiento.

Chenoa es una de las colaboradoras fijas del espacio y su misión era presentar los números musicales, realizar distintas pruebas y participar de las entrevistas a los invitados.

Pues bien, el Consejo de RTVE acaba de decidir no renovar el programa presentado por Eva Soriano. Pese a que el presidente de dicho ente, José Manuel Pérez Tornero, era partidario de dar una nueva oportunidad al espacio, el Consejo, que se rige por mayorías, ha decidido no hacerlo. Eso significa que no habrá cuarta temporada y que cuando finalice la temporada actual, el espacio se despedirá para siempre de la parrilla televisiva.

En una televisión en que la batalla por la audiencia es feroz, la bajada de La noche D hasta los 7 puntos de share de media puede ser uno de los motivos de su cancelación. Las dos primeras temporadas rondaron el 10%, mientras que este año ha bajado notablemente.

De esta manera, Chenoa se queda sin uno de sus proyectos laborales más queridos.

Chenoa, trabajadora incansable

Chenoa no se rinde y sabe que la televisión es así. No obstante, ha diversificado tanto su carrera que una cancelación no le supone que se preocupe en exceso. Este 18 de julio tiene concierto programado en Starlite Festival junto a Carlos Baute, es imagen de varias marcas, tienen proyectos televisivos a la vista y sigue trabajando en su música.

Como ella decía recientemente en una entrevista "siempre ando tramando cositas". Así pues, tras el parón de la boda y los previsibles días que se cogerá cuando pueda, para celebrar su luna de miel, seguiremos teniendo Chenoa para rato.