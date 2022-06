Chenoa confiesa a sus hermanos que la enfermedad ha puesto la boda en peligro

Chenoa está atravesando uno de los momentos más plenos de su trayectoria personal, pero hay algo que le inquieta: la reaparición de su padre. José Carlos Corradini ha concedido una entrevista en el diario La Razón para confesar que padece un problema de salud muy serio. Supuestamente tiene que llevar una alimentación estricta, pero no tiene dinero para seguir una dieta adecuada.

Chenoa perdió la relación con su padre hace muchos años, pero José Carlos no olvida que su hija es famosa y que podría ayudarle mucho. La artista ha decidido mirar para otro lado, aunque fuentes de total solvencia aseguran que tiene motivos más que suficientes. Hay quien dice que su progenitor está intentando aprovecharse de su envidiable vida económica.

| GTRES

Chenoa es muy reservada y nunca ha hablado de este tema públicamente, pero a su familia sí le ha confesado la verdad. La entrevista de Corradini ha puesto la boda en peligro, pues ahora hay muchos periodistas investigando en el tema. Hay preguntas sin respuesta, aunque existe algo que es innegable: José Carlos reapareció cuando se enteró de la fama de su hija.

La cantante más querida de Operación Triunfo está a punto de pasar por el altar y quiere que todo sea perfecto. Ha sufrido mucho hasta que ha podido celebrar el enlace y hará todo lo posible para que nadie se lo arruine. Las declaraciones publicadas en La Razón han sembrado un revuelo, aunque los amigos de la argentina ya se han puesto manos a la obra.

“Sé que mi hija se casa por la prensa, ni he recibido una invitación ni la esperaba, pero ya me estoy acostumbrando a este desprecio. Me gustaría poder hablar con ella para darle mi versión sobre mi ruptura con su madre, para que no tenga tan solo una parte. He quedado como el malo sin merecerlo”, asegura Corradini.

Chenoa, sin palabras después de salir la verdad

Chenoa tiene mucho poder en los medios, a pesar de que su relación con los reporteros es bastante tensa. No quiere vender su vida privada y en alguna ocasión ha protagonizado desencuentros con periodistas, aunque luego ha rectificado. Sus hermanos saben lo que está pasando en realidad, a pesar de que ella prefiera omitir el tema.

| Antena 3

El padre de la cantante, según ha contado él mismo, tiene una enfermedad crónica: es hipertenso y necesita ayuda. Le ha pedido a su hija que le mande 100 dólares mensuales para comprar comida, pero ella se ha negado por motivos que se desconocen. Debemos aclarar que los que conocen la historia comprenden su postura, así que la artista debe tener argumentos suficientes.

“Hay días que no tengo ni para comer, soy hipertenso y no puedo comer cualquier cosa. Como no tengo dinero debo aguantarme con lo más barato del mercado y eso perjudica mi salud”, ha declarado durante su reaparición. Asegura que sus otros hijos, los hermanos de la artista, sí le han ayudado, aunque ellos no tienen tanto dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Chenoa ha hablado con su futuro marido

Chenoa tiene la suerte de tener al lado a un hombre de confianza: a su novio Miguel Sánchez, con quien se casará próximamente. La boda se va a celebrar, pero José Carlos Corradini ha puesto en peligro la estabilidad que quería la pareja. Han tomado muchas medidas para que sea un evento discreto, de hecho no irán gran parte de los concursantes de Operación Triunfo.

María Laura, así se llama realmente la cantante, le ha explicado a su futuro marido cómo funcionan los medios de comunicación. Miguel seguirá unas normas muy estrictas para no llamar la atención de la prensa, pues ahora todos los periodistas quieren saber más. Están buscando a la ex de David Bisbal para preguntarle sobre los problemas de salud de su padre.