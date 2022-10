Chelo García-Cortés manda un inesperado mensaje a Santiago Abascal

Chelo García-Cortés ya no puede más y ha decidido mandarle un inesperado mensaje al líder Vox, Santiago Abascal. Y es que la colaboradora de Sálvame ya se ha cansado de uno de los mensajes que trasmite este polémico partido.

No hay ninguna duda de que esta famosa periodista se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la prensa rosa de nuestro país. Pero no fue hasta que dio el salto a la pequeña pantalla cuando la comunicadora comenzó a protagonizar grandes momentos.

Y es que, después de hacerse públicas algunas de sus relaciones sentimentales, Chelo García-Cortés pronunció una de sus frases más míticas: "¡Estoy hasta las narices! ¡Soy bisexual! ¿Qué pasa?".

Ahora, y durante su última entrevista para el diario ABC, la tertuliana de Telecinco ha querido mandarle un desafiante mensaje al líder de la organización verde. Todo apunta a que la periodista no termina de empatizar con los ideales de este partido político.

Chelo García-Cortés no está dispuesta a callarse

Durante esta charla, Chelo García-Cortés ha hablado, entre otras cosas, de su vida sentimental. Y es que, a pesar de que a día de hoy comparte su vida con Marta Roca Carbonell, lo cierto es que la periodista ha tenido otras relaciones sentimentales.

Y una de ella fue con el conocido presentador de televisión José Manuel Parada. Durante casi diez años, estos dos comunicadores mantuvieron una bonita historia de amor. Tanto es así que la colaboradora de Telecinco no ha tenido ningún problema en hablar del momento en el que perdió la virginidad.

"Algún día tenía que perderla. Había tenido un noviete en Canarias, que ahora es abuelo. Menos mal que me dejó porque yo no le iba a dar tantos nietos seguramente. Parada, primero me atrajo muchísimo. Luego me enamoré. Y decidí que era el hombre para perder la virginidad".

Y es que, a pesar de que ha tenido varios hombres en su vida, Chelo García-Cortés tiene claro que solo dos tienen un hueco en su corazón: su padre y Parada.

"Mi padre ha sido el hombre más importante de mi vida porque ha hecho de padre y de madre... No he tenido la suerte de crecer con mi madre", ha comenzado explicando la tertuliana.

"Parada ha sido realmente el hombre de mi vida. No el único. Cuando te enamoras de alguien, tienes que admirarlo. Y yo, a Parada, lo he admirado. Hemos tenido discusiones como todo el mundo".

Pero, aunque ha confesado que "como mujer he disfrutado con Parada como una loca", lo cierto es que a día de hoy está profundamente enamorada de Marta.

Además, Chelo García-Cortés no ha tenido ningún problema en denominarse a sí misma como feminista, aunque en muchas ocasiones no comparte los ideales de este movimiento social. "Yo busco mi liberación, pero no quiero machacar al hombre, sino compartirla con él".

"No me identifico con el feminismo radical que no apoya la Ley Trans. He conocido feministas desde el año setenta porque el feminismo viene de mucho antes".

Ha sido justo en este momento cuando la periodista ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas palabras a Vox. Y es que, para la entrevistada, esta organización política es, en la actualidad, la viva imagen del fascismo.

"A mí Vox me da miedo. Pero lo han permitido los partidos legales. Los que voto y los que no. PSOE, PP y el resto. ¿A mí va a decirme Vox con quién me tengo que acostar? ¿Me va a decir Vox que mi matrimonio no es legal? Hacéoslo mirar, queridos. Sí, no me gustáis. ¡Nada! Pero estáis en el Congreso. Y no me dais miedo".