Chelo García-Cortés da el paso más temido y deja muda a su mujer

Hablar de Chelo García-Cortés, es hablar de una de las periodistas del corazón más importantes de nuestro país. La colaboradora de televisión empezó su andadura en la prensa rosa a una edad muy temprana, y desde entonces no ha dejado de encadenar un proyecto con otro. Nadie mejor que ella para hablar de los famosos de nuestra sociedad, ahora, a punto de publicar sus memorias, puede que más de uno se lleve las manos a la cabeza.

Tras décadas dedicadas a los medios de comunicación, y sobre todo a la prensa rosa, Chelo García-Cortés viene dispuesta a contarlo todo. Mañana publica Sin Etiquetas, un libro donde se desnuda por completo y cuenta cómo fueron sus inicios, los entresijos de los famosos con los que se ha relacionado y su etapa actual.

Chelo García-Cortés lo cuenta todo y no dejará indiferente a nadie

Sin duda alguna, Chelo es una de las periodistas de la crónica social más queridas por el público.

En los últimos años su popularidad ha ido creciendo como la espuma. Sálvame la ha colocado en el centro del ojo público en multitud de ocasiones. Sin embargo, ella misma ha reconocido que el programa ha sido un arma de doble filo para ella.

En una reciente entrevista para ¡Hola!, la periodista afirmaba que en Sálvame también lo ha pasado mal. Y el hecho de convertirse en personaje público le ha perjudicado en varias ocasiones.

"Yo hacía portadas con los personajes y, con Sálvame, ahora, somos nosotros también personajes de portada. Porque hemos querido, lógicamente, y porque me he dejado, pero también soy libre de decir 'ya no lo quiero'", revelaba la periodista.

Ella misma ha contado cómo trabajar en Sálvame le ha hecho perder grandes amistades. Entre ellas, Isabel Pantoja.

Chelo García-Cortés se reencontraba junto a la tonadillera en Supervivientes 2019. Ambas protagonizaron un momento histórico en la televisión.

Durante años, se especuló mucho sobre la relación que unía a la periodista con la cantante. Y aunque siempre hicieron gala de su buena relación, en los últimos años Isabel decidió alejarse por completo de su lado.

Pero esto, es algo que Chelo ya ha superado, y ya no le supone ningún quebradero de cabeza: “Mi vida es tan larga y tan plena que no tengo que utilizar a Isabel Pantoja para nada”, aseguraba Chelo García-Cortes para ¡Hola!

Marta, el gran amor de Chelo García-Cortés

Lo cierto es que los últimos años no han sido nada fáciles para la periodista. Chelo lleva años enfrentándose a sus problemas con Hacienda, que la tienen totalmente asfixiada. Y debido a ello, ha tenido que hacer cosas que no hubiese hecho en otras circunstancias.

Chelo reconocía que jamás hubiese participado en Supervivientes 2019, si no hubiese sido por las deudas. Para ella, su gran apoyo durante esa dura etapa fue su mujer Marta.

Chelo ha confesado que Marta es el gran amor de su vida y que no puede imaginarse una vida sin ella. Para la colaboradora de Sálvame fue muy duro tener que involucrarla dentro del mundo mediático.

Marta ofreció una entrevista junto a Chelo en el Deluxe, de la que no mantienen muy buen recuerdo. La periodista ha reconocido que lo hicieron por necesidad económica y que no volverían a hacerlo:

"Sin problemas económicos, Marta jamás habría ido a la tele. Y ya no se ha vuelto a sentar más. Lo hizo en un Deluxe y no la trataron bien", confesaba para ¡Hola!.

Ahora, Chelo viene dispuesta a exorcizar todos sus demonios a través de sus memorias. Además, fue Marta quien animó a la periodista a que las hiciera. No cabe duda de que la periodista relatará episodios de su vida que el gran público aún no conoce.