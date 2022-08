Chelo García-Cortés confirma lo de su primer hijo y desvela cómo se siente su mujer

Chelo García-Cortés es conocida por ser una de las grandes periodistas de la crónica social española, pero detrás de ella hay una historia difícil. Tuvo bastantes problemas con sus padres, de hecho se negó a estudiar y es todo un milagro que acabara sus estudios universitarios. Por suerte encontró en el periodismo su refugio y actualmente es un referente para las nuevas generaciones.

Chelo García-Cortés sabe perfectamente dónde está la línea que no debe cruzar, pero en los últimos tiempos se ha vuelto más permisiva. Concede entrevistas hablando de su vida privada e incluso ha puesto sobre la mesa temas tan serios como su maternidad. No ha querido tener descendencia y no ha entrado en detalles, pero sí ha desvelado algo importante.

Chelo participó en un programa de Cuatro y reconoció que Sofía Cristo, hija de su íntima amiga Bárbara Rey, le robó el corazón hace años. “No tengo hijos, pero siempre la he considerado como mi niña y ojalá que sí yo hubiese tenido una hija hubiese sido como Sofía”. Confirmó que le hubiera encantado ser madre de la DJ, pero en su momento no se atrevió a dar el paso y ahora es tarde.

Chelo está plenamente enamorada de Marta Roca, quien también se dedica el periodismo del corazón. Hace unos años se retiró a un discreto segundo plano, pero tiene a sus espaldas grandes méritos que sus compañeros no olvidan. La colaboradora ha reconocido que su pareja ha atravesado un momento delicado, a pesar de que ya se siente mejor.

García-Cortés se sentó en el plató de Viernes Deluxe para contar que su pareja había tenido un accidente bastante complicado. Coincidió con un mal momento porque ella también tenía un problema médico, una lesión en el brazo concretamente. Ninguna se encontraba del todo buen y eso hizo que se enzarzaran en discusiones que han sabido frenar a tiempo.

Chelo García-Cortés anuncia un cambio en su vida

Chelo llegó a Sálvame siendo una estrella, le ficharon de un programa de la competencia y le ofrecieron un contrato extraordinario. Desde el primer momento tuvo problemas con sus compañeros, nunca se ha sentido aceptada hasta hace unas semanas. Después del accidente laboral que tuvo se dio cuenta de que el resto de colaboradores le quieren de verdad.

La periodista ha reconocido que está viviendo un verano complicado porque tanto ella como su mujer han tenido problemas de salud. Esto ha afectado al matrimonio, aunque en la actualidad está todo solucionado porque el amor está por encima de todo. “Hemos discutido mucho, ha habido peleas porque yo no estaba bien y ella tampoco, hasta Maggy se ha visto afectada”.

La colaboradora no tiene hijos, pero hace años adoptó a una perra que se ha convertido en el miembro más importante de su casa. En su momento confirmó que le hubiera encantado alguien como Sofía Cristo hubiera sido su primera hija. Ahora no tiene ningún pudor en reconocer que Maggy ha ocupado este puesto y que es lo mejor de su familia.

Chelo García-Cortés confiesa que lo ha pasado mal

Chelo ha asegurado que tanto ella como su mujer se han sentido mal, pues ambas estaban imposibilitadas. Al final han sacado una lección preciosa, pero el proceso ha sido complicado. Se han dado cuenta de que pueden contar con su entorno para todo lo que necesiten.

“Esto me ha marcado demasiado, pero creo que al final va a ser positivo. Ha habido momentos muy duros en casa, ha sido angustioso y terrible. Me daba miedo no poder volver aquí”, ha confesado durante su entrevista en Viernes Deluxe.

La experta en corazón se ha dado cuenta de que sus compañeros le aprecian más de lo que parece. Nunca habría pensado que encajaba tanto, se ha sentido realmente respetada.