Chayo Mohedano anuncia la separación y esconde el secreto de su marido

Chayo Mohedano ha demostrado que está por encima de sus enemigos y puede estar orgullosa de tener a sus espaldas un ejército de seguidores. Siempre les cuenta la verdad, por eso les ha anunciado que ha tenido que rechazar una oferta relacionada con Rocío Jurado. Este atrevimiento formaliza su separación con Rociíto y alimenta una guerra familiar que parece no tener fin.

Chayo Mohedano ha ocultado durante mucho tiempo la identidad de su marido Andrés porque él no es un rostro conocido. Quiere permanecer en el anonimato, a pesar de que el programa Sálvame ha intentado involucrarle en varios escándalos. La cantante ha estado escondiendo muchos datos para proteger al padre de sus hijos, pero finalmente han terminado saliendo a la luz.

|

Chayo desveló en sus redes sociales que Andrés Fernández se dedica al mundo de la construcción y que es un hombre muy cariñoso y familiar. “Mi marido tiene una empresa de reformas”, comentó con total naturalidad hace unos meses. La artista tiene mucha presencia en la red porque ha emprendido una batalla contra La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame.

Chayo ha confirmado los rumores con el último gesto que ha tenido: su relación con Rociíto no es tan cordial como parece. No está dispuesta a colaborar con ella, quizá sea porque se ha apropiado de un proyecto que empezó su padre Amador. La hija de la Más Grande ha tomado las riendas de un museo en el que Amador invirtió grandes esfuerzos.

Mohedano siempre ha sido sincera y ha querido explicar por qué no puede ayudar a su prima Rocío, con quien tuvo muy buena relación. Carrasco le habría pedido que participase en un evento relacionado con Rocío Jurado, pero la cantante ha rechazado la oferta. Su postura le separa por completo de Rociíto, a pesar de que en el pasado disfrutaban de mucha complicidad.

Chayo Mohedano da explicaciones: “No hay tiempo”

Chayo se ha esforzado mucho para que el público reconozca su talento y lo ha conseguido: todos desean escuchar su voz. Disfruta de tal destreza que Rociíto le ha propuesto cantar en un homenaje a Rocío Jurado, pero ella no ha aceptado. Antes de que circulen rumores sin fundamento ha explicado su versión para intentar que Carrasco no se sienta ofendida.

| Telecinco

“He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío Jurado. Según ellos, no nadie mejor que yo y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece”. Estas palabras marcarán un antes y un después en la su relación con la reina del feminismo.

Mohedano sabe que Rociíto está a punto de estrenar un segundo documental que no dejará en buen lugar a su padre Amador. No consiente que nadie hable mal del representante y ha pensado que lo mejor es tomar distancia antes de que sea tarde. Es cierto que tiene muchos proyectos, pero no sería de extrañar que no se sintiera cómoda al lado de la ex de Antonio David Flores.

Chayo Mohedano habla de su marido: “Lo tiene todo”

Chayo es consciente de que Andrés Fernández, padre de sus hijos, no quiere formar parte de la prensa del corazón. No suele hablar de él, pero había muchos rumores encima de la mesa y pensó que lo mejor era dar naturalidad al asunto. “Es una persona normal, trabajadora, familiar y cariñosa, lo tiene todo”, les comentó a sus seguidores.

Mohedano esconde lo que está pasando con la demanda que Andrés le ha puesto a La Fábrica de la Tele. El proceso es secreto, pero cuando pueda contarlo será completamente honesta. Ha sufrido mucho por los ataques que ha recibido de Sálvame y quiere que el juez dicte sentencia.