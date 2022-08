Cayetano Rivera y la foto con poca ropa que tanto preocupa a la madre de su hija

Cayetano Rivera ha vuelto a ser el protagonista de los titulares rosas. Esta vez no está relacionado con sus hermanos y la mala relación que este puede tener con ellos. Ni siquiera con Eva González y los rumores de crisis que llevan años acechando al matrimonio.

Esta vez, el torero es protagonista del mundo del corazón por una fotografía al desnudo que ya se ha viralizado.

Cayetano Rivera, el torero más sexy

No hay duda de que, desde que Cayetano cumplió la mayoría de edad, se ha convertido en una figura de la que hablar en la prensa. Su familia, sus amistades y sus relaciones amorosas se volvieron rápidamente en el centro de atención.

Pero el tiempo pasa y ahora que Cayetano Rivera ha conseguido una estabilidad emocional, económica y una madurez, las cosas han cambiado. Hubo un tiempo en el que su relación con Eva González se tambaleaba.

De hecho, después de varios años de relación, la pareja se dio once meses de tiempo. Al cabo de las semanas, el torero y la presentadora decidieron apostar por su amor. Fruto de ello un hijo en común, varias casas y muy buenos trabajos.

Hasta hace unas semanas, Cayetano Rivera era protagonista por la mala relación que mantenía con el resto de sus hermanos. El culpable de todo era Kiko Rivera, que había provocado una disparidad de opiniones entre los tres hermanos.

Ahora que el tiempo ha pasado Cayetano Rivera ocupa el foco mediático por una fotografía al desnudo. Una imagen que ya se ha viralizado y que cuenta con un montón de ‘me gustas’ en las redes sociales.

Al desnudo

Junto a Eva González, Cayetano Rivera se ha convertido en uno de los celebrities más sexis del momento. Aunque no suele ser uno de los famosos que más usan las redes sociales, las imágenes de su rostro se hacen virales por su belleza.

Esta vez, la imagen de la que hablamos no trata de él, sino de una mujer que le tiene robado el corazón. Se trata de Lucía Rivera, la hija mayor de Cayetano. El torero, de su relación con Blanca Romero, decidió darle los apellidos a la hija de su novia y “adoptarla”.

Desde entonces, su relación es inmejorable. La joven cuenta con el apoyo de Cayetano siempre que lo necesita, aunque en los últimos días esta relación se haya visto afectada. El motivo no es otro que una fotografía que la joven ha colgado en sus redes sociales.

Se trata de una imagen en la que la joven posa en topless, mostrando la mitad de su cuerpo y con los pechos escondidos detrás de su pelo. Por el momento, la instantánea que ha triunfado en Instagram no ha sido censurada por esta red social.

Aunque eso sí: no ha pasado desapercibida. La publicación cuenta con un montón de ‘me gustas’ y de comentarios alabando la figura de la joven.

La mala relación de Lucía con Eva González

Según las malas lenguas, entre Lucía y Eva González no existe buena complicidad, pero la joven no ha tardado en dar declaraciones al respecto. “Con Eva no hay ni mala ni buena relación, es una relación normal y corriente como la que tienes con cualquier persona”, explicaba.

“Si tengo difícil ver a mi padre imagínate ver a Eva, que siempre está trabajando. Estamos las dos muy liadas, pero eso es bueno porque estamos triunfando. Eva es una tía a la que admiro por ser tan trabajadora y tener tanta fuerza en el trabajo”, concluía.