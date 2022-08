Cayetano Rivera reconoce que pronto serán uno más y que su mujer está desorientada

Cayetano Rivera es un hombre familiar y generoso. Lo ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de su vida, aunque quizá el momento decisivo, en este aspecto, se produjo en 2001.

Fue entonces cuando, enamorado hasta las trancas, decidió casarse con Blanca Romero. Su amor por la modelo era tal, que adoptó legalmente a la hija de ella, Lucía, y la convirtió en hija propia. Un gesto que entonces fue muy aplaudido, pero que muchos cuestionaron por lo que podía implicar en el futuro.

El amor entre Cayetano y Blanca duró únicamente tres años, pero el vínculo entre Cayetano y su primera hija ya estaba creado. "Con Lucía, desde que era muy chiquitita, tengo una conexión muy especial y eso, por mucho que haya habido algún tipo de distanciamiento, no nos lo quita nadie", decía el diestro.

Este distanciamiento, efectivamente, duró varios años. Fueron los años de la adolescencia de Lucía y cortó el vínculo con su padre para recuperarlo en 2016. Lo confirmó con una publicación juntos en Instagram afirmando que "quién tiene magia no necesita trucos, gracias por tanto, te quiero".

Ella también detalló un poco más la situación. "Nuestra relación es muy buena, hubo un periodo de distancia y ya está. El orgullo no lleva a ninguna parte y menos entre un padre y una hija, somos una familia", contó.

Ahora esta familia aumenta.

Cayetano y el nuevo miembro de su familia

Cayetano Rivera está casado con Eva González y es padre de otro hijo, Cayetano, que tiene 4 años y medio. El diestro rehizo su vida con la guapa presentadora de televisión, tras su fracaso sentimental con Blanca.

Eva, conocida por su carácter y determinación, siempre ha querido mantenerse al margen de esta parte de la vida de su marido. Lo confirmaba la propia Lucía asegurando que "nuestra relación no es ni buena ni mala, sino que no hay. Hola y adiós, no es buena, pero tampoco mala".

| Instagram

Es, pues, una forma de decir que Eva ha querido mantener siempre su parcela familiar protegida y ajena a lo que no sea su núcleo más estricto. ¡Que no cenan todos juntos ni cantan villancicos en Nochebuena, vamos!

Eso es así, pese a que Cayetano en breve tendrá nuevo yerno. Lucía Rivera presentó hace unos meses al que es su última pareja. Se trata de Nacho Méndez, el futbolista del Sporting de Gijón que le ha robado el corazón y ya es uno más de la familia.

Lo demuestran las imágenes familiares que comparten tanto Lucía como Blanca. Comiendo juntos y con el futbolista plenamente integrado en la familia, como uno más. Incluso se lleva a las mil maravillas con Martín, el otro hijo de Blanca.

No sabemos si Cayetano Rivera ya conoce al novio de su hija. Lucía y Nacho se dejan ver acaramelados y felices, por lo que parece que la relación va en serio. Para Blanca es ya "un paisano de la casa", para Cayetano, algo más hermético y serio, el tiempo le dirá si tiene que empezar a tratarlo como uno más de la familia o no.

La carta que ha dejado a Cayetano Rivera sin palabras

Cayetano Rivera y su hija mayor tienen una relación cordial y afectuosa. Este es el motivo por el que el diestro no esperaba leer la carta que ha hecho pública Lucía y en la que confiesa sus sentimientos respecto a su padre biológico.

| GTRES

Lucía le plantea a su "querido señor X" si "eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador". También le cuenta que de pequeña sentía pavor al tener que confesar que era adoptada. "Este hecho fue el motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".