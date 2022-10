Cayetano Rivera, pillado: por qué Eva González ya no puede perdonarlo más

Desde que saltó la noticia de que Cayetano Rivera y Eva González vivían separados, no se ha hablado de otra cosa. Según han apuntado varios medios, esta crisis llevaría fraguándose desde primavera y parece que han llegado a un punto de no retorno. Además, las especulaciones de que Cayetano podría haber 'tonteado' con otra mujer han sido la gota que colma el vaso y desde luego Eva no está dispuesta a pasar por ahí.

Sin duda alguna, no corren buenos tiempos para el amor. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo muchas parejas de famosos rompían.

Y todo apunta a que los siguientes serán Cayetano Rivera y Eva González. El matrimonio lleva más de 13 años juntos, pero los últimos años han estados marcados por un clima bastante convulso, lo que les habría llevado a vivir separados.

Eva González no puede continuar con esta situación

Tras 7 años de matrimonio y 13 en común, una de las parejas más mediáticas de nuestro país podría estar a punto de dar por finalizada su relación. Tanto el diestro como la presentadora son muy discretos en lo que a su vida privada se refiere. Sin embargo, eso no es tarea sencilla, sobre todo debido a la gran sobreexplotación mediática que tienen ambos.

Una persona muy cercana al entono de la pareja revelaba que esta crisis ya viene de lejos. Todo apunta a que no ha sido algo puntual y que la situación se ha hecho cada vez más cuesta arriba, tanto para la presentadora como para Cayetano Rivera.

Esta fuente contaba al periódico La Razón que aunque ahora se encontraban en el peor momento de la relación, la crisis llevaba latente desde hace meses. Para ser más concretos, esta persona cercana al entorno de González señala que fue en la primavera pasada cuando todo empezó a desmoronarse.

Sin embargo, esta persona ha querido matizar que sigue existiendo amor entre ambos, dado a todos los años que han pasado juntos. Pero ahora mismo, eso no es suficiente para arreglar la situación.

La crisis entre los dos está más latente que nunca. Y los rumores de una posible aventura de torero solo hace que la situación sea más insostenible que nunca. La periodista Ángela Portero revelaba unas importantes informaciones sobre la mala situación que estaban atravesando.

La colaboradora llegó incluso a afirmar que habrían protagonizado una bronca en un acto público:

"Fue en público y cuando llegas a tener una bronca en público es que las cosas están mal. Ya en enero me hablaron de enfados y broncas de la pareja, que no estaría atravesando su mejor momento", contaba Portero en Ya es mediodía.

Eva no podrá perdonar a Cayetano Rivera

El matrimonio lleva arrastrando varias crisis que poco a poco han ido haciendo mella en la relación.

Sin duda alguna, los rumores de un presunto affaire entre Cayetano Rivera y Karelys en 2019 fueron los que dinamitaron por completo los cimientos de la relación.

De nuevo, la periodista Ángela señalaba cómo el episodio de 2019 fue lo que marcó el punto de inflexión en el matrimonio:

"Mi opinión es que hizo mella la historia de Karelys y no han conseguido superar esa crisis", revelaba hace unos días.

Y aunque ellos nunca llegaron a pronunciarse sobre el tema, varias fuentes revelaron que para Eva este episodio fue muy duro. La revolución mediática de aquel momento fue insoportable para Eva. Y ahora parece que ya no hay forma de dar marcha atrás, y la ruptura es inminente.