Cayetano Rivera descubre que su hija Lucía tiene una hermana secreta

Cayetano Rivera se acaba de enterar de una sorprendente noticia relacionada con su hija Lucía. Y es que, el torero no sabía que la primogénita de Blanca Romero tenía una hermana secreta.

La historia de esta familia es más compleja de lo que parece a simple vista. En 2001, Cayetano Rivera y la intérprete decidieron casarse. Y, aunque su matrimonio tan solo duró tres años, el diestro tomó la decisión de adoptar Lucía, hija de Blanca Romero, después de que el padre biológico desapareciera de sus vidas.

A lo largo de estos años, Blanca Romero ha evitado a toda costa hablar de la identidad de su expareja. Aunque siempre ha intentado ser discreta con el asunto, durante una rueda de prensa, la actriz de Física o química decidió dar algunos detalles de este enigmático hombre.

"Se parece mucho al papá biológico, porque es guapísimo. No sé cómo estará ahora porque hace años que no le veo, pero es espectacular. Es un pedazo de top model", aseguró.

Ahora, ha salido a la luz uno de los asuntos más delicados de esta particular familia. Cayetano Rivera y Blanca Romero se acaban de enterar de que su hija podría tener una hermana secreta.

Blanca Romero se entera de los detalles

Blanca Romero no tenía ni idea de que el padre biológico de Lucía había decidido tener otra hija. Y es que, aunque durante un tiempo mantuvo contacto con él, la actriz lleva años sin saber nada de su vida.

Ahora, y gracias a una entrevista que concedió la modelo e influencer para el diario ABC, la intérprete por fin se ha enterado de la existencia de la última hija de su ex.

Hace unos tres años, Lucía Rivera quiso compartir con este periódico en qué punto se encontraba la relación con su padre biológico.

"Al conocer a mi padre biológico, viví una escena bastante absurda. Y me di cuenta de que no me hacía falta. Le he perdonado, pero no es nada mío. Los padres que abandonan a sus hijos no son padres", aseguró la socialité, antes de hacer pública una sorprendente información.

"Él [su padre biológico] tuvo una niña hace poco y me gustaría verla, pero me niego a volver a pasar por la misma historia. Debe tener un año o dos. Si me voy a Londres a trabajar, a lo mejor hago algún intento de acercarme".

Tras esta entrevista, la hija de Blanca Romero no ha vuelto a hablar del tema. Y, aunque aseguró que podría tener un acercamiento, no sabemos si la modelo habrá intentado ponerse en contacto con su hermana que, a día de hoy, deberá tener unos cinco años.

Lucía Rivera habla de su relación con sus hermanos

La primogénita de Blanca Romero siente devoción por sus dos hermanos, aunque, muy a su pesar, no tiene el contacto que le gustaría tener con ellos.

Y es que, su sacrificada vida de modelo no le está dejando disfrutar de su familia tanto como ella querría. En otra entrevista que concedió para LOC de El Mundo, la influencer habló de su relación con Martín, el hijo de su madre, y Cayetano, hijo de Cayetano Rivera y Eva González.

"Ya sabes que no tengo tiempo para estar con mi familia. Me encantaría, pero yo trabajo mucho. Es que estoy todo el día trabajando… Si no, estoy con líos. La verdad es que hace bastante que no les veo, para qué mentirte".

Aunque, esta no es la única vez que habló del tema. Durante una rueda de prensa, aseguró que "veo muy poco a mi familia y veo poco tanto a mi hermano paterno como a mi hermano materno. ¡No tengo tiempo para nada, no paro!". "A mi hermano Cayetano hace ya un tiempo que no lo veo… De él sé que está precioso, es que es muy guapo".

