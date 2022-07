Cayetano Rivera y la carta que confirma los rumores sobre el problema de salud

Cayetano Rivera, famoso desde la cuna, siempre ha tenido claro que no compartiría con el público algunos aspectos de su vida privada. Pero no todos los miembros de su familia son tan discretos y uno de sus hermanos ha dado un paso adelante para contar la verdad. Estamos hablando de Julián Contreras, quien ha confesado que ha padecido una enfermedad mental.

Cayetano Rivera mantiene las distancias con Julián, al menos, eso es lo que el escritor ha contado en su última entrevista. Contreras asegura que no tiene nada en contra del torero, pero llevan vidas diferentes y hace tiempo que no tienen relación. Eso no quiere decir que el marido de Eva González no se haya preocupado al recibir las últimas noticias.

Cayetano ha descubierto que su hermano ha escrito muchas cartas de despedida, pues estuvo a punto de cometer una locura. Julián quiere dejar claro que renunciar a la vida no es una opción, pero reconoce que él casi comete el error porque estaba desesperado. Los textos que escribió durante este momento confirman que su problema de salud mental era bastante serio.

“Me tiré un año entero pensando sistemáticamente que mi vida tenía que terminar”, explica el hijo pequeño de Carmina Ordóñez. “Llegué a escribir cerca de 420 cartas de despedida, una por noche. Cuando te pasas un año entero de tu vida así, cada día, tu relación contigo mismo se vuelve muy mala y muy tóxica”.

Cayetano está dispuesto a ayudar a su hermano, de hecho, no sería la primera vez que hace algo parecido. Julián ha atravesado problemas económicos y el torero siempre ha estado ahí, al menos, eso es lo que cuenta Kiko Matamoros. Sin embargo, Contreras cree que esta atención no ha sido suficiente, por eso, ha decidido cortar el vínculo con la parte de su familia.

Cayetano Rivera desconocía la gravedad del problema

Cayetano está acostumbrado a lidiar con la presión televisiva, pues lleva siendo el centro de todas las miradas desde que llegó al mundo. Su madre era un icono dentro de la prensa rosa, así que los medios se hicieron eco de su presencia demasiado pronto. Carmen, Carmina para los amigos, no paró hasta conseguir que sus hijos tuvieran lo mejor, es un referente.

Rivera tomó las riendas de la situación cuando falleció su madre, pero, lamentablemente, no se dio cuenta de lo mal que estaba Julián. El pequeño de la familia tardó demasiado tiempo en asumir que no volvería a ver a Carmen Ordóñez. Siempre fue una persona muy sensible y no lograba asimilar la pérdida, ahí nacieron muchos de sus problemas.

El marido de Eva González ha tenido oportunidad de escuchar el testimonio de su hermano, quien ha dejado de esconder la realidad. Reconoce que no se quitó la vida gracias a una mascota que le enseñó lo importante que era seguir luchando. “A mí me salvó la vida mi gato porque yo, todas las noches, tenía un gatito que, en ese momento, era un bebé”.

Cayetano Rivera ha tomado una decisión difícil

Cayetano sabe que tiene que estar cerca de Julián, pero lo hará en la sombra porque no quiere llamar la atención de los periodistas. Siempre ha sido muy discreto y este comportamiento le ha hecho ganarse el respeto de todos. Ha logrado que el público hable de su vida profesional y no de sus secretos personales, como le sucede a su hermano Kiko.

Rivera cuenta con el apoyo de Eva, quien comparte la misma teoría y tampoco quiere hacer negocio en la crónica social. Inevitablemente, son una pareja popular y la prensa habla de ellos, pero siempre se informa desde la máxima prudencia. Ahora, lo importante es que estén juntos hasta que Julián Contreras supere del todo su problema de salud.