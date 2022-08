La causa real de la muerte de Olivia Newton-John que sus herederos quieren ocultar

El cine está de luto. Hace tan solo unas horas se conocía la triste noticia de que la gran Olivia Newton-John, la famosa protagonista de Grease, fallecía a la edad de 73 años. En palabras del marido de la cantante, John Easterling, falleció este pasado lunes 8 de agosto, rodeada de amigos y familiares íntimos en su rancho del sur de California.

"Ha muerto en paz. Rodeada de sus familiares. No ha podido superar el cáncer que la invadía", explicaba el cónyuge de Olivia Newton-John.

Asimismo, la artista icónica de los años 80 murió "tras un viaje de 30 años de cáncer". "Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico", informaba una fuente cercana a la familia para el portal estadounidense TMZ.

Ahora, tras décadas padeciendo la enfermedad, finalmente, nos hemos tenido que despedir de una gran actriz que marcó un antes y un después en la historia del cine.

Una dura batalla contra el cáncer

Lo cierto es que no es la primera vez que Olivia Newton-John ha tenido complicaciones con el cáncer. Como dijo su marido, la actriz llevaba arrastrando una larga batalla contra la enfermedad durante 30 años.

Todo empezó en 1992, cuando a la intérprete de Summer Nights le diagnosticaron cáncer de mama, pero entró en remisión y estuvo limpia hasta 2013. A partir de ese año, tuvo varias recaídas en las que aguantó también hasta en 2017, fecha en la que, nuevamente, le detectaron la enfermedad.

Sin embargo, fue en mayo de este mismo año cuando Olivia Newton-John confesó que el cáncer que llevaba padeciendo desde hace tiempo se había hecho metástasis en la zona del sacro.

El equipo médico encargado de la artista aseguró que Newton complementaría la radioterapia con fotones. Además, también iba a recurrir a terapias de bienestar natural del centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne (Australia).

"Olivia ha sido un símbolo del éxito y de esperanza durante más de 30 años compartiendo con sus admiradores su batalla contra el cáncer de mama", empezaban diciendo.

"Su inspiración y experiencia continúan en la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina natural y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la Fundación".

Ahora, desgraciadamente, sus amigos de profesión, entre ellos, el actor John Travolta, y sus fans han tenido que decir 'adiós' a la mítica actriz que interpretó a la dulce Sandy de Grease.

Justamente, el que interpretó a Danny Zuko en el famoso filme, ha querido despedirse públicamente de su gran compañera y amiga. "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores, tu impacto fue increíble. Te quiero mucho, nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo", escribía.

Ambos se conocieron en el rodaje del largometraje y, desde entonces, se volvieron inseparables. "¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John", zanjaba.

El legado de Grease

Para todos los amantes del mundo cinematográfico, Olivia Newton-John era una figura clave de la que era difícil olvidarse. Lo cierto es que no existe ni una sola generación que no haya tenido la oportunidad de ver Grease (1978), sin duda, el musical estrella de todos los tiempos.

El filme, que relata la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko (John Travolta) y una chica tímida llamada Sandy Olsson (Olivia Newton-John), fue todo un éxito en las taquillas. De hecho, ganó el Premio a la mejor película y película musical en los Golden Screen y en los People's Choice Awards, respectivamente.

Además, estuvo nominada en los Globos de Oro de 1978 por mejor película (musical o comedia), mejor actor, mejor actriz, mejor canción original (You're the One That I Want y Grease).

Sin duda alguna, Grease ha dejado un gran legado en el que nadie olvidará a la gran Olivia Newton-John.