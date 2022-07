La causa de la muerte de Antonio Ibáñez, el actor de 'Aída' muerto con 34 años

Antonio Ibáñez ha dejado a todo el mundo sin palabras.

Su triste muerte a los 34 años de edad ha sido un fuerte golpe para todas las personas que le conocían. También para los seguidores de las series españolas en las que había participado.

Aída y La que se avecina fueron las ficciones en las que el joven intervino en algún momento de su historia. También es conocido por Arrayán, la telenovela que se emitió en varias televisiones autonómicas.

Eran pocos los que conocían que Antonio estaba enfermo desde hacía unos meses. Por ese motivo, su triste despedida y fallecimiento han caído como un inesperado jarro de agua fría y las primeras reacciones han sido realmente dolorosas.

Antonio Ibáñez, víctima de una enfermedad grave

Antonio Ibáñez ha dejado una última publicación en sus redes sociales que pasará a la posteridad. Actor, modelo y pintor, su último mensaje, que sus seres queridos han publicado tras su muerte ha dejado consternado a todo el mundo

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Antonio ha fallecido de cáncer a los 34 años. La causa concreta de la muerte ha sido un linfoma que no ha logrado superar. Hace escasamente un año anunciaba el tratamiento al que había empezado a someterse para curar la enfermedad.

"Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba."

Antoni empezaba así otra etapa de su vida que ha estado marcada por la lucha constante, el dolor pero también el optimismo. El mensaje, desgarrador, cobra ahora mucha más fuerza y sentido, pues reflexiona sobre los distintos sentimientos que le embargaron cuando le comunicaron la enfermedad.

"Miedo al principio, hoy ya no lo tengo. Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. (...) apareció este tipo de 'egoísmo' de ¿por qué a mí?"

También se refería a aspectos físicos que conlleva esta enfermedad. "El pelo: hasta luego. Siempre he querido raparme y no lo he hecho porque... ¿y si me llaman para un proyecto y no doy el perfil? Bah, pues ya es lo que hay".

"Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, pero probadlo", comentaba entre otras sensaciones que Antonio ha experimentado durante este tiempo.

Ver sus publicaciones de este último año en su red social son claramente un ejemplo de superación, de integridad y de fortaleza en la lucha contra esta terrible enfermedad. Sin duda, los seres queridos de Antonio, especialmente su madre, han sido de gran apoyo en estos últimos momentos del artista.

Antonio Ibáñez y el legado que deja

Antonio Ibáñez se ha marchado demasiado joven, pero deja un legado artístico que sus seres amados van a preservar.

Además de su carrera artística como actor de televisión y teatro, también probó suerte en la India. Allí fue uno de los primeros actores españoles que quiso ganarse la vida como actor de Bollywood.

Su página web personal, todavía activa, demuestra un gran talento también con el pincel. Una de sus últimas obras, Water Universe refleja la inmensidad de un océano mezclada con la infinitud del universo. Otras piezas que sorprenden por su fuerza y sus colores potentes son Heart, Hope o Sounds.

La muerte de Antonio Ibáñez es el ejemplo de que la vida, a veces, es tremendamente injusta. Además, para sus compañeros de La que se avecina, la desaparición de Antonio es otro ejemplo de la supuesta "maldición" de la que algunos hablan con relación a la serie. Son ya varios los actores y actrices que han fallecido tras pasar por alguno de sus rodajes.