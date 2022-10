Carmen Sevilla vuelve a ver a su heredero y tiene una reacción que lo explica todo

En las últimas horas, la noticia sobre el estado de salud de Carmen Sevilla ha hecho saltar todas las alarmas. Tras ser diagnosticada en 2009 de alzhéimer, lo cierto es que la cantante sigue padeciendo cada vez más las consecuencias de dicha enfermedad degenerativa.

Pese a no confirmarlo hasta el año 2012, la actriz siguió llevando totalmente una vida normal hasta que empezó a sufrir serios problemas. Tan solo unos años después, en 2015, su estado de salud empeoró drásticamente hasta tal punto de ser ingresada en una residencia en Aravaca (Madrid), donde continúa viviendo en la actualidad.

Asimismo, la exitosa cantante ya no podía reconocer a nadie, ni siquiera a su entorno más cercano. Por lo que su hijo y su íntimo amigo, Moncho Ferrer, tuvieron que hacer frente al olvido de la querida actriz.

Tras un largo tiempo sin tener novedades sobre el estado de salud de la cantante, se ha conocido, finalmente, cómo se encuentra después de meses llenos de incertidumbre al respecto.

| Cedida

La curiosa reacción de Carmen Sevilla al ver a sus seres queridos

Carmen Sevilla marcó un antes y un después sobre los escenarios. Su esencia para la actuación, el canto y el baile cautivó a todo el público. Incluso, su arte para conducir programas como Cine de barrio o Telecupón demostraron que también era una gran presentadora de televisión.

Tras una larga e intensa carrera artística, la actriz se despedía del mundo de las cámaras para siempre por su enfermedad degenerativa. A partir de entonces, todos los medios han estado muy pendientes de su evolución.

No obstante, desde hace unos meses que no se conoce la última hora sobre el estado de salud de la cantante. Pero ahora, justamente hace unos días, el hijo de Carmen Sevilla, Augusto Algueró lamentaba que su madre ya no le reconocía.

"Mi madre ya no me recuerda, pero recibe las muestras de cariño y afecto que le damos. Es una situación dura y difícil para todos, pero la llevamos lo mejor que podemos", explicó el productor la semana pasada.

Tras estas declaraciones, días después, el amigo más íntimo de esta, Moncho Ferrer también ha querido pronunciarse y ha dado una exclusiva en Socialité, donde ha revelado cómo se encuentra la actriz.

"Carmen Sevilla tiene una fortaleza increíble, tiene un corazón espectacular de fuerte. Es sorprendente", decía.

Y es que, aunque la dura enfermedad ya ha provocado que la cantante olvide todos sus recuerdos, lo cierto es que sus seres queridos se están quedando con la parte positiva. "No se acuerda de nada, pero es sorprendente que cuando nos ve, sobre todo a Augusto o a mí. Reacciona de una manera emotiva", explicaba.

| Cedida

El verdadero motivo por el que no se tienen imágenes actuales de Carmen Sevilla

"Ella está muy bien tratada, muy bien atendida. En un lugar con mucha luz, con todos los adelantos", aseguraba Moncho Ferrer. "Yo creo que Augusto está cumpliendo un papel fantástico como el hijo estupendo que es", explicaba.

"Y yo me estoy comportando como el gran amigo que soy de ella desde hace 50 años. He estado siempre junto a ella, ella se lo merece", decía.

Eso sí, el círculo íntimo de Carmen Sevilla quiere que se la recuerde como la gran artista que es y no cómo se encuentra ahora. Por este motivo, nada más 'La novia de España' ser diagnosticada por esta dura enfermedad, su familia decidió alejarla de los focos. "Ni se han visto imágenes de ella ni se verán", admitió el amigo de la bailarina.

"La gente la recordará siempre guapa, estupenda. Y siempre con su sonrisa de cascabel", zanjó.

