El aviso de Carmen Sevilla que confirma los rumores sobre su delicada salud

Carmen Sevilla es una de las actrices más importantes, prueba de ello es que su retirada no ha hecho más que agrandar su mito. El público no le olvida y cada vez hay más periodistas que están intentando saber cómo se encuentra realmente. Carmen ha recibido un aviso que demuestra todo lo que se ha contado: es su santo, pero solo lo celebrará con dos personas.

Carmen Sevilla padece Alzheimer y en 2015 ingresó en un centro especializado al que solamente acude su hijo y uno de sus grandes amigos. No le han dejado sola ni un momento, a pesar de que la enfermedad ha avanzado a pasos agigantados. Según el diario ABC, la artista ha perdido gran parte de sus recuerdos, aunque sus seres queridos siempre estarán con ella.

Carmen, también conocida como la novia de España, no es consciente de su santo era una fecha muy importante para ella. Su amigo Moncho Ferrer, uno de los pocos que le visita de forma regular, ha dejado claro que la situación está controlada. Es muy triste que no se acuerde del legado que tiene detrás, pero afortunadamente no tiene ningún otro problema de salud.

Carmen siempre tuvo una relación fantástica con la prensa, por eso no hay ningún medio que pueda hablar mal de ella. A lo largo de su trayectoria concedió una infinidad de entrevistas y siempre supo que los periodistas le tenían un enorme respeto. Augusto Algueró, su único hijo, respeta esta conexión y ha seguido facilitando datos para que no circulen falsos rumores.

La novia de España está estable, su único problema es que no recuerda que fue una de las mujeres más importantes del momento. “De salud está prácticamente como siempre, no mejora y tampoco empeora”, explicó Augusto. Le han avisado de que es su santo y posiblemente las enfermeras que están con ella se encargarán de crear un momento especial.

Carmen Sevilla está bien atendida

Carmen ha ganado mucho dinero gracias a su imparable talento, por eso puede permitirse estar en las mejores manos. Su hijo ha contratado los servicios de grandes profesionales para que no le falte de nada y lo cierto es que lo está consiguiendo. Su estado es delicado, pero se mantiene estable y está muy bien atendida.

“Ya no conoce a nadie, tampoco se conoce a ella misma y físicamente es una mujer de 90 años”, declaró Augusto en la revista Semana. Desde entonces hay mucha expectación, pero lo único cierto es que la actriz necesita descansar. Evidentemente no sabe que el público está preocupado, aunque por suerte está llevando su enfermedad plagada de cariño.

Sevilla ha hecho historia y se merece ser recordada como lo que es: una estrella capaz de situar a España en el mapa. Fue la primera en cruzar el charco y pisar Estados Unidos, donde consolidó una trayectoria que era envidiada por sus compañeros. Sin embargo, nunca tuvo ningún problema con nadie porque es tan generosa que siempre estaba dispuesta ayudar.

Carmen Sevilla disfruta de la mejor compañía

Carmen empezó a tener problemas en 2011, pero su hijo Augusto y su amigo Moncho lograron frenar la situación. Cuatro años más tarde ingresó en una residencia situada a las afueras de Madrid y desde entonces ellos son los únicos que pueden verla. Está muy cambiada y no quieren que empiecen a circular rumores que no se correspondan con la realidad.

La estrella se ha ganado el aplauso de todos los periodistas, por eso no hay nadie que hable mal de ella. Nunca tuvo ningún encontronazo con los fotógrafos, a pesar de que fue una de las primeras en experimentar el fenómeno mediático. Tiene talento para todo, hasta para retirarse y celebrar su santo en más absoluta intimidad.