Carmen Sevilla pierde algo especial en la residencia y su hijo decide confesar todo

Carmen Sevilla ha sido durante muchos años una de las artistas más importantes de nuestro país. Lo cierto es que la actriz y presentadora lleva muchos años alejada de la vida social debido a su avanzada edad, y especialmente por su delicado estado de salud.

Y es que Carmen Sevilla, que cumplía 91 años hace unos meses, recibió la visita de sus allegados en el centro de mayores, a las afueras de Madrid, donde vive desde hace tiempo.

Por el Día del Carmen, su hijo Augusto y su amigo de toda la vida, Moncho Ferrer, acudieron a su hogar en Aravaca en el que pasa sus días la artista.

Allí, Carmen Sevilla lucha como buenamente puede contra el Alzheimer, enfermedad que padece desde el año 2009.

El hijo de Carmen Sevilla confiesa la realidad del estado de la artista

Lo cierto es que Augusto Algueró estaba muy ilusionado por estar con su madre en una jornada tan señalada para Carmen Sevilla. Tras la visita, este tuvo a bien desvelar cuál es el estado real de la mítica conductora de Telecupón.

Según Algueró, su madre estaba "estable tranquilita, muy cuidada y sin sufrir ningún dolor", confesaba el bueno de Augusto.

Además, este desveló que Carmen Sevilla suele realizar ejercicios casi a diario para que sus músculos estén lo más fortalecidos posible.

Algo de lo que no rehuyó a hablar fue de la dura enfermedad que le afecta desde hace 13 años, como es la pérdida de memoria.

"Mi madre está muy tranquila y bien, desgraciadamente ya no reconoce a nadie, pero no se le ha ido la sonrisa de la cara", contó a los compañeros de Pronto el primogénito de Carmen Sevilla. "La visito con asiduidad y en ocasiones llevo a mis hijos conmigo", aseguraba el familiar de Carmen Sevilla. Este le llevó unas flores y el pastel favorito de su madre para celebrar este día tan emotivo para la artista.

La otra visita que ha emocionado a Carmen Sevilla

Así las cosas, otro de los asistentes por el Día del Carmen ha sido el conocido Moncho Ferrer. El amigo de la cantante habló con los reporteros allí presentes y ha desvelado cuál ha sido el regalo que le ha llevado a Carmen Sevilla en el día de su santo.

Asimismo, este ha explicado cómo se las ha ingeniado para llevarle dicho regalo. "Como no había violetas, ha sido una estrategia localizar margaritas de color malva, no sé si la has visto con el ramo", ha dicho.

Este también ha aclarado cuáles son las normas del centro en el que vive la artista. Los visitantes tienen que repartirse a lo largo de todo el día, y no pueden coincidir unas visitas con otras. "Va a venir la gente más allegada, nunca podemos coincidir por hora".

Por si quedaba alguna duda, Ferrer ha confesado que nunca dejará de estar cerca de su amiga de toda la vida. "Siempre voy a ir a ver a Carmen toda mi vida porque es su santo y porque es un día muy especial. Carmen está como siempre, pero está rodeada de cariño y de afecto", ha dicho emocionado.

Lo cierto es que Moncho está contento de haberle transmitido la paz de la que siempre hace gala su amiga. "Paz, siempre paz, Carmen es la mujer de paz".

Y algo que ha querido dejar claro es que su amiga está muy bien cuidada en su hogar de Aravaca. Sin duda, un alivio para aquellos que más quieren a Carmen Sevilla, como es el caso de Moncho Ferrer.

