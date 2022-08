Carmen Sevilla perdona la infidelidad que truncó su vida fuera de la residencia

Carmen Sevilla es una de las grandes actrices de nuestro país. Su figura ha sido todo un símbolo para el cine español y fue pionera en saltar a Hollywood por ser la primera artista española.

Sin embargo, pese a su éxito rotundo en Estados Unidos, decidió que su destino estaba unido a España. En su retorno, fue donde conoció a sus dos grandes amores: Augusto Algueró y Vicente Patuel.

Con ambos, su vida marcó un antes y un después. Eso sí, no de la misma manera porque con uno fue más feliz, en cambio, con otro vivió una verdadera pesadilla.

| Cedida

Los dos grandes amores de Carmen Sevilla

A lo largo de su carrera, Carmen Sevilla ha protagonizado un sinfín de producciones que la han llevado, en numerosas ocasiones, al éxito. Entre ellas, Rey de reyes y Gitana tenías que ser.

Además, no solo se centró en su faceta como cantante y actriz, sino que, sobre todo, en los últimos años se dedicó a su labor como presentadora de diferentes programas. Y es que a la edad de 70 años que tenía por aquel entonces no podía seguir trabajando de esas profesiones. Por este motivo, optó por esta vía profesional.

Telecinco, Antena 3, Canal Sur y TVE fueron las cadenas en las que colaboró la artista en los últimos veinte años antes de ingresar en la residencia donde vive actualmente.

De la misma manera que su carrera artística que estaba llena de infinitos proyectos que realizó, Carmen Sevilla, en cuanto a su vida privada, tenía una larga lista de pretendientes. Sin duda, por algo se la apodaba como 'La novia de España'.

Su belleza y talento para estar encima de los escenarios cautivó a más de uno. Eso sí, jamás faltó a su regla de pasar por el altar, aunque más tarde se arrepintió de ello. Asimismo, en 1961 contrajo matrimonio con un afortunado Augusto Algueró.

Fue con él con quien pudo realizar su sueño de convertirse en madre. Después de dos abortos provocados porque así le exigía el mundo del cine a las mujeres, volvía a quedarse embarazada. Así que, tres años después de la boda, la actriz daba a luz a su único hijo, Augusto José Algueró.

No obstante, por numerosas infidelidades por parte de él acabó pasando factura a su matrimonio. "Había oído hablar de su música, pero no sabía nada de Augusto Algueró. Luego, cuando pasaron muchas cosas, me dijeron, '¿Pero tú no sabías que era un hombre coqueto, al que le gustaban las mujeres a rabiar?'”, dijo la misma Carmen en sus memorias.

"No le voy a perdonar una cosa. Que me siga dejando en ridículo cuando se pasea por la Gran Vía con la querida de turno", confesó cuando todavía estaba casada con Augusto Algueró.

| Cedida

Además, confesó que jamás "sospechó nada, estaba con una venda en los ojos, enamoradísima de él". Eso sí, la decisión de divorciarse se tomó, finalmente, en 1974. La misma Carmen Sevilla resumió su matrimonio de 13 años con el compositor.

"Fue un matrimonio muy difícil, muy rebelde, muy… ¡Fue una pena! Pero él tenía una vida muy desordenada, con todos mis respetos para él. Le gustaba mucho jugar, los casinos, le gustaban mucho las mujeres", decía.

Sin embargo, no fue hasta poco tiempo después que conocía al amor de su vida, Vicente Patuel, con quien se casó en 1985. "Era un ser especial, único. El hombre de mi vida. El hombre que supo comprenderme, que me quiso, con el que me sentí absolutamente compenetrada. Éramos una pareja que nos queríamos, que nos entendíamos, que nos adorábamos. Era todo un señor", reveló la actriz.

Pero para desgracia de la cantante, tuvo que despedirse inesperadamente de su marido debido a que fallecía a causa de un infarto en el 2000.

El estado de salud de Carmen Sevilla

En los últimos tiempos, Carmen Sevilla ha estado totalmente alejada debido a la enfermedad que padece desde 2009. Pero no fue hasta el año 2012 que confirmó que padecía alzhéimer y ya estaba empezando a sufrir las consecuencias de la enfermedad.

Tan solo unos años después, en 2015, su estado de salud empeoró, por lo que tuvo que ser ingresada en una residencia en Aravaca (Madrid), donde continúa viviendo en la actualidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Por esta razón, a día de hoy los medios siguen preocupándose por la salud delicada de la artista. De hecho, hace tan solo unas semanas, su amigo íntimo, Moncho Ferrer la fue a visitar con motivo en el Día de su Virgen. Fue allí cuando confesó ante los medios que la actriz estaba bien, a pesar de todo, y que le transmitía siempre "paz".