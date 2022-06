Carmen Sevilla desvela el odio que le acompañará hasta su último día

Carmen Sevilla es una de las grandes actrices de nuestro país. Su figura ha sido todo un símbolo para el cine español y fue pionera en saltar a Hollywood por ser la primera artista española.

Sin embargo, pese a su éxito rotundo en Estados Unidos, decidió que su destino estaba unido a España. Por lo que no dudó en volverse a su tierra natal a continuar con su carrera artística.

Allí, tuvo que competir con una actriz que se había vuelto todo un éxito, la gran Sara Montiel. Ambas fueron un ícono del mundo del cine y causaron sensación, no solo por sus respectivas bellezas, sino por sus sendos talentos para la actuación.

| Cedida

Aunque delante de las cámaras aparentaban cordialidad y una complicidad propia de una amistad, lo cierto es que la realidad era muy diferente. De hecho, ambas no mantenían una buena relación por rencillas del pasado.

No obstante, ahora se han destapado todos los secretos de Sara Montiel, sobre todo, el motivo del porqué tendría un profundo rencor hacia Carmen Sevilla.

Carmen Sevilla no soportaba a su compañera de profesión

Carmen Sevilla marcó un antes y un después sobre los escenarios. Su esencia para la actuación, el canto y el baile cautivó a todo el público. Incluso, su arte para conducir programas como Cine de barrio o Telecupón demostraron que también era una gran presentadora de televisión.

Tras una larga e intensa carrera artística, la actriz se despedía del mundo de las cámaras para siempre por su enfermedad degenerativa. Un alzhéimer que lleva arrastrando desde 2009 hasta la actualidad.

Por lo que no tuvo más remedio que ingresar en una residencia porque allí podía recibir todos los cuidados médicos que necesitaba. A pesar de estar desaparecida todo este tiempo, se la sigue recordando como una de las grandes actrices de este país.

Incluso tampoco se libra de que sigan saliendo secretos a la luz suyos o en torno a su vida privada. Recientemente, José Aguilar, amigo íntimo de Sara Montiel, desvelaba una verdad que muchos desconocían y ponía en jaque la supuesta amistad entre ambas actrices.

"Cuando Sara se marchó a México, Carmen Sevilla ya había triunfado con mayúsculas en el cine. Era, sin duda, una estrella cotizada con una gran belleza y que barajaba unos contratos mucho mejores que los de la manchega", afirmaba.

"Me contó Sara que en aquella época Carmen no la trató muy bien, cosa que me sorprende, ya que se mostraba muy displicente cuando coincidían en algún estreno o fiesta de la época".

Unas fuertes declaraciones que acabarían con el mito de que ambas artistas se llevaban a las mil maravillas. ¿El motivo de esta enemistad? Una posible envidia de Sevilla de que Montiel le arrebatara el estrellato.

"Sara decía que Carmen era correcta, pero que la trataba como si no fuera nadie importante en la profesión". Pero no todo terminó aquí porque Montiel, no conforme con los desprecios de su enemiga, quiso "vengarse".

"El rotundo éxito de Sara en El último cuplé que provocó que los productores vieran a Sara con mejores ojos para el nuevo film. Sara lo aceptó sabiendo que aquel proyecto era de Carmen", decía el amigo íntimo de la cantante. Por lo que Montiel habría decidido poner los puntos sobre las íes a su rival.

| Europa Press

La verdadera relación entre Carmen Sevilla y otra cantante

Carmen Sevilla habría recibido un duro golpe por parte de Sara Montiel. Sin duda, una enemistad de la que nadie se esperaba que fuera cierta. Incluso ninguna de ellas lo dio a entender en ningún momento.

Lo cierto es que estas declaraciones de José Aguilar han sorprendido porque en innumerables ocasiones ambas artistas han aparecido juntas en un plató, donde han hecho eco de su supuesta amistad.

Cabe la posibilidad de que, tras años de rifirrafes, Carmen Sevilla y Sara Montiel consiguieran solucionar sus conflictos y poner fin a su rivalidad. Razón por la que se podría justificar que la cantante de Fumando espero acudiera habitualmente de invitada al programa de la sevillana, Cine de barrio.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Seguramente, cuando se convirtieron en amigas, Montiel le confesó a la cantante todas sus aventuras amorosas que ha tenido a lo largo de su vida. Desde Anthony Mann, pasando por Severo Ochoa, Pepe Tous y Miguel Mihura, hasta un jovencísimo James Dean.

No cabe duda de que la actriz cuenta con una larga lista de amantes, al igual que los cuatro matrimonios que ha tenido. Una vida que ha disfrutado la cantante y que, desgraciadamente, no pudo continuar debido a que fallecía en 2013 a causa de una muerte súbita.