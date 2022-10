Carmen Sevilla se gasta un dineral para frenar su enfermedad y sucede lo más grave

Carmen Sevilla, también conocida como “la novia de España”, es una de las personalidades más importantes del país. Su carrera será recordada por todos, ha hecho historia y los rumores que circulan sobre su persona le han convertido en un mito. Lleva mucho tiempo ingresada en una residencia, pues está luchando contra una enfermedad muy dura: el Alzheimer.

Carmen Sevilla, según publica el portal El Español, se lleva gastado 340.000 en un tratamiento que no ha logrado parar su problema médico. Es cierto que no tiene ninguna dolencia, está estable y muy bien acompañada, pero no consigue recordar. Solamente le pueden visitar dos personas: su hijo y su mejor amigo, después ellos son los que hablan con la prensa.

Carmen ha ganado mucho dinero, pues su carrera ha dejado huella en España e incluso llegó a rodar películas en Estados Unidos. Por eso puede permitirse el lujo de pagar 4.000 euros por vivir en un centro especializado situado a las afueras de Madrid. Tiene la suerte de estar muy bien rodeada, sobre todo de haber conseguido juntarse con profesionales tan discretos.

Carmen es una estrella y su hijo quiere que sea recordada como tal, por eso hace mucho tiempo que nadie publica una foto suya. Está en manos de los mejores especialistas, pero ya ha sucedido lo peor: no recuerda nada, ni a su propia familia. Se ha olvidado de lo grande que es, no tiene dolores, pero ha tenido que despedirse de sus valiosos recuerdos.

Sevilla dejó de dar entrevistas cuando su entorno se dio cuenta de que tenía dificultades para trazar un discurso serio. Siempre ha sido alegre y el público le echa de menos, nadie olvida que ha hecho historia y que se merece ser recordada con cariño. Acaba de cumplir 92 años y la buena noticia es que tiene salud para rato, solamente está luchando contra el Alzheimer.

Carmen Sevilla ha amasado una gran fortuna

Carmen, siguiendo los datos publicados en El Español, ha tenido tiempo de amasar un patrimonio millonario. Todo lo ha heredado Augusto, su único hijo, y está haciendo un uso estupendo porque la actriz está muy bien cuidada. Supuestamente en derecho de autor se estima una fortuna que ronda los 10 millones de euros, pero hay mucho más.

Sevilla ha sido homenajeada en todos los medios de comunicación, sobre todo en los programas de Telecinco. En su momento era presentadora de la cadena y sus compañeros tienen un recuerdo estupendo de ella. Es imposible encontrar a alguien que tenga un mal concepto suyo, pues siempre ha sido amable con todo el que le rodeaba.

La actriz tuvo un problema económico importante, pero fichó por la cadena de Paolo Vasile y empezó a cobrar 96.000 euros mensuales. Saneó sus cuentas bancarias y logró recuperar el poder que nunca debió perder, pero hay mucho que no se ha contado. Mila Ximénez antes de morir aseguró que Sevilla había perdido su patrimonio por confirmar en los amores equivocados.

Carmen Sevilla y su polémico ingreso

Carmen, según han contado en el programa Socialité, intentó internarse en un centro concertado y esta intención generó repercusión. Los periodistas juzgaron esta medida, pues supuestamente tenía dinero suficiente para pagarse un sitio privado. El Español asegura que lleva gastado 340.000 euros, cifra que estaría mermando sus ahorros.

Sevilla no tiene nada que perder, ya ha sucedido lo más grave: no tiene ningún recuerdo. Era muy sincera y no hubiera tenido ningún problema en aclarar la polémica, pero no puede hacerlo. Será su hijo quien tome las riendas y lo hará pronto porque cada vez circulan rumores más fuertes.